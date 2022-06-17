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米其林星級貝果來了！好丘信義店10種口味6月18日獨家開賣
台灣貝果第一品牌好丘，聯手曾任職全球最佳餐廳Noma及倫敦米其林二星 Tom Aikens餐廳廚藝總監的米其林星級主廚James Sharman，以「Real Food」真食概念並使用在地食材入菜，於「真食系列菜單」推出10款經典貝果堡，煙燻鮭魚、魯本牛肉、培根、火腿、起司、貝果等全部食材100%原料自製，還有4款「真食沙拉碗」和5款「真食鮮果昔」，6月18日起在好丘信義店正式獨家開賣，所有品項皆可內用或外帶。6月18至30日凡選購「真食貝果堡」即贈特選咖啡一杯。
「真食系列菜單」嚴選高品質在地食材，搭配主食鮭魚、牛肉、培根、火腿，分別以醃漬、煙燻、舒肥、低溫風乾等不同料理手法全程新鮮自製。James更特別為好丘設計打造專屬煙燻箱，用傳統經典的製作方式，帶出食材的真實美味。
Real Food自製食材做工繁複，最長需歷時21天才能完成，還要天天翻面呵護，才造就香氣濃郁、口感軟嫩的各式美味；就連起司、配料、醬料都從原食材做起，自製起司選用雲林小農鮮奶進行發酵、分離、脫水，親手作出濃郁的奶油乳酪與片片起司。
James特別推薦「Real Food真食貝果堡系列」三款美式經典口味——「波浪培根起司貝果堡」星級焦脆培根口感、獨家自製香濃起司；「煙燻鮭魚乳酪貝果堡」滿滿主廚推薦煙燻鮭魚、夢幻口感入口即化；「魯本煙燻牛肉貝果堡」更是肉食控必嚐，疊高豐厚的煙燻牛肉溫潤柔軟，帶有濃郁肉香一吃難忘！貝果堡顆顆飽滿，使用高品質食材不手軟，不計成本製作吃到賺到。
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