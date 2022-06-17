韓國近滿分好評！臺韓合創音樂劇《小王子》

長期經營臺韓音樂劇交流的C MUSICAL，與聯合數位文創攜手合作，今年取得韓國HJ Culture獨家授權，引進改編自經典文學的音樂劇《小王子》。C MUSICAL音樂劇《小王子》由張芯慈擔任臺版執行導演，由臺灣音樂劇一線演員陳品伶、張擎佳、黃浩詠、廖允杰、李梓揚、徐浩忠，輪番飾演角色，將《小王子》的故事以中文音樂劇的方式呈現，將於10月8日至23日在臺北水源劇場帶來16場精彩演出。

經典文學作品《小王子》在臺灣深受歡迎，多年來持續以不同面貌呈現在讀者的面前，這次由韓國HJ Culture獨家授權的《小王子》音樂劇，自2018年在韓國首演以來，已演出超過100場，在韓國Interpark售票網中，更獲得9.7分的高度評價。除了以《小王子》文本進行劇本與歌曲的創作，舞臺上的影像呈現，也使用聖修伯里的原版小說插畫，讓觀眾同時從聽覺與視覺得到雙倍的感動與療癒。

C MUSICAL音樂劇《小王子》的韓版原創導演李泰雄（이대웅）、原創作曲Damiro（다미로）都有豐富的音樂劇製作經驗，除了原版劇本中文化之外，戲中的道具、戲偶，也都從韓國製作來臺，確保演出細節原汁原味。此外，正逢前文化部長鄭麗君親譯的新版《小王子》出版，C MUSICAL製作也與聯經出版合作《小王子》套票，一書一票，讓喜愛小王子的朋友們，可以再次沉浸在充滿魅力的小王子世界裡。

10月8日至23日臺北水源劇場，與C MUSICAL一起遇見身邊的小王子。近期將開放售票，詳情請上OPENTIX售票系統、udn售票網查詢。