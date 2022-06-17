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「明星養老院」演出倒數 與觀眾相約享受最好演出

聯合新聞網／ 聯合數位文創
明星養老院劇照（左起）郎祖筠、范瑞君、方文琳。圖／金星文創提供
明星養老院劇照（左起）郎祖筠、范瑞君、方文琳。圖／金星文創提供

由金星文創、聯合數位文創共同推出的舞台劇「明星養老院」，6/24起在台北國父紀念館一連演出四場，目前進入倒數階段，郎祖筠、楊烈、黃嘉千、方文琳、范瑞君、洪都拉斯、陳漢典、黃浩詠、Alizabeth娘娘齊聚一堂密集彩排，歷經高雄、台中的巡迴演出，大家感情像一家人，彩排時眾人隨著配樂哼唱，歡樂的氣氛真像一起開演唱會。

監製王偉忠說，劇場這兩年面臨疫情衝擊，但人生就是這樣，打不倒的，會讓我們更堅強，總是在驚濤駭浪中前進。王偉忠相信人生就該往前走，有變化、才有意義，鼓勵大家在疫情期間更要發揮自己的魅力與力量。演出在即，演員們很感謝觀眾的支持，就像劇中郎祖筠化身性感天后演唱的「乘風破浪」，要與觀眾在逆境中一同乘風破浪，享受最好的演出。

方文琳與網紅娘娘都是在「明星養老院」首度演出舞台劇，表現大獲好評，兩人對現場演出的魅力心醉不已，後續接到許多舞台劇的邀約。陳漢典在《明星養老院》飾演進入養老院的年輕人，他覺得這次的挑戰很不一樣，他體會到劇場裡與觀眾同步呼吸的節奏，他說，真的沈靜下來表達自己的感受，觀眾會接收、也會感動，讓他真覺得「走心」，讓自己走進觀眾的內心。

「明星養老院」6/24-6/26在台北國父紀念館演出，目前尚有少量票券釋出，購票請洽udn售票網

紀念館 疫情 劇場

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