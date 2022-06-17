畢業就要啃啃肯德基！歡聚謝師組合限時兩天下殺64折

本週是許多學校的畢業典禮週，肯德基歡慶畢業季，特別在2022年6月18、19日兩天快閃推出限時優惠，原價738元的「歡聚謝師組合」含8塊雞桶餐加上6顆原味蛋撻，只要469元。

優惠期間只要於門市出示優惠畫面或報出優惠代碼「40345」，就能以64折享用肯德基超人氣商品。讓粉絲一邊大口爽嗑招牌咔啦脆雞與擁有163層酥脆撻皮的香濃原味蛋撻，一邊歡慶畢業。

「歡聚謝師組合」限正餐時段（AM10:30起）供應，各店營運時間以官網公告為主。更多訊息可上肯德基官方網站https://www.kfcclub.com.tw/或臉書粉絲專頁http://www.facebook.com/kfctaiwan查詢，或電洽0800-068-007 （服務時間：每天10:00~22:00）。