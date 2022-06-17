畢業就要啃啃肯德基！歡聚謝師組合限時兩天下殺64折
本週是許多學校的畢業典禮週，肯德基歡慶畢業季，特別在2022年6月18、19日兩天快閃推出限時優惠，原價738元的「歡聚謝師組合」含8塊雞桶餐加上6顆原味蛋撻，只要469元。
優惠期間只要於門市出示優惠畫面或報出優惠代碼「40345」，就能以64折享用肯德基超人氣商品。讓粉絲一邊大口爽嗑招牌咔啦脆雞與擁有163層酥脆撻皮的香濃原味蛋撻，一邊歡慶畢業。
「歡聚謝師組合」限正餐時段（AM10:30起）供應，各店營運時間以官網公告為主。更多訊息可上肯德基官方網站https://www.kfcclub.com.tw/或臉書粉絲專頁http://www.facebook.com/kfctaiwan查詢，或電洽0800-068-007 （服務時間：每天10:00~22:00）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言