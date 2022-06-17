Vanessa Kirby V字開領秀珠寶 JISOO超美背殺婉約低調

出席正式晚宴應該如何在性感、氣質、高級感中拿捏平衡？高級珠寶的晚宴通常會是最好風格示範。日前卡地亞（Cartier）在西班牙馬德里發表了全新頂級珠寶系列，席間並有英國女演員Vanessa Kirby、義大利超模Mariacarla Boscono、新生代網紅Emma Chamberlain與BLACKPINK的JISOO出席，星光閃耀。

曾在2017年因演出《王冠》獲第64屆英國電視學院獎最佳女配角獎的Vanessa Kirby，一身大紅西裝與長褲，凸顯出胸前高級珠寶項鍊的氣勢，性感不失分寸；多次為Givenchy走秀的超模Mariacarla Boscono過往曾登上《Vanityfair》與《Vogue》封面，晚宴時雖然搭配上低胸連身長裙，但七分長靴搭配腿上刺青，相當呼應身上的白金鑽石動物主題項鍊，狂野、魅惑。