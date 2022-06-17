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Vanessa Kirby V字開領秀珠寶 JISOO超美背殺婉約低調
出席正式晚宴應該如何在性感、氣質、高級感中拿捏平衡？高級珠寶的晚宴通常會是最好風格示範。日前卡地亞（Cartier）在西班牙馬德里發表了全新頂級珠寶系列，席間並有英國女演員Vanessa Kirby、義大利超模Mariacarla Boscono、新生代網紅Emma Chamberlain與BLACKPINK的JISOO出席，星光閃耀。
曾在2017年因演出《王冠》獲第64屆英國電視學院獎最佳女配角獎的Vanessa Kirby，一身大紅西裝與長褲，凸顯出胸前高級珠寶項鍊的氣勢，性感不失分寸；多次為Givenchy走秀的超模Mariacarla Boscono過往曾登上《Vanityfair》與《Vogue》封面，晚宴時雖然搭配上低胸連身長裙，但七分長靴搭配腿上刺青，相當呼應身上的白金鑽石動物主題項鍊，狂野、魅惑。
曾獲2018年美國網路大獎突破創作者獎的Emma Chamberlain，官方youtube頻道與instagram帳號都有超過1,000萬以上的訂閱或追蹤人數，出席Cartier晚宴時，以煙燻妝、低胸薄紗洋裝搭配了高級珠寶項鍊與雙眼下方的貼飾，展現出少見的憂鬱氣質；壓軸的則有BLACKPINK成員之一的JISOO，清秀長髮綁起馬尾搭配平口黑色連身短裙，但背面則大秀美背和腰身，讓人發現關於高級和性感的真義，原來始終藏在細節裡。
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