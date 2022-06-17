快訊

本土5萬5187例 境外74再增BA.4、BA.5 下周有望5萬以下

新竹縱火案凶嫌妹男友首現身靈堂 與家屬談話後中午前離去

王令麟勢力進入大同董事會？哈佛女主播取代物流大老

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Vanessa Kirby V字開領秀珠寶 JISOO超美背殺婉約低調

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
JISOO出席了Cartier在馬德里的高級珠寶發表，並以清秀長髮綁起馬尾搭配平口黑色連身短裙，但背面則大秀美背和腰身，性感無敵。圖 / 翻攝自 ig（合成圖）
JISOO出席了Cartier在馬德里的高級珠寶發表，並以清秀長髮綁起馬尾搭配平口黑色連身短裙，但背面則大秀美背和腰身，性感無敵。圖 / 翻攝自 ig（合成圖）

出席正式晚宴應該如何在性感、氣質、高級感中拿捏平衡？高級珠寶的晚宴通常會是最好風格示範。日前卡地亞（Cartier）在西班牙馬德里發表了全新頂級珠寶系列，席間並有英國女演員Vanessa Kirby、義大利超模Mariacarla Boscono、新生代網紅Emma Chamberlain與BLACKPINK的JISOO出席，星光閃耀。

曾在2017年因演出《王冠》獲第64屆英國電視學院獎最佳女配角獎的Vanessa Kirby，一身大紅西裝與長褲，凸顯出胸前高級珠寶項鍊的氣勢，性感不失分寸；多次為Givenchy走秀的超模Mariacarla Boscono過往曾登上《Vanityfair》與《Vogue》封面，晚宴時雖然搭配上低胸連身長裙，但七分長靴搭配腿上刺青，相當呼應身上的白金鑽石動物主題項鍊，狂野、魅惑。

曾獲2018年美國網路大獎突破創作者獎的Emma Chamberlain，官方youtube頻道與instagram帳號都有超過1,000萬以上的訂閱或追蹤人數，出席Cartier晚宴時，以煙燻妝、低胸薄紗洋裝搭配了高級珠寶項鍊與雙眼下方的貼飾，展現出少見的憂鬱氣質；壓軸的則有BLACKPINK成員之一的JISOO，清秀長髮綁起馬尾搭配平口黑色連身短裙，但背面則大秀美背和腰身，讓人發現關於高級和性感的真義，原來始終藏在細節裡。

Mariacarla Boscono身著低胸連身長裙，但七分長靴搭配無意間秀出腿上刺青，相當呼應身上的白金鑽石動物主題項鍊，狂野、魅惑。圖 / Cartier提供
Mariacarla Boscono身著低胸連身長裙，但七分長靴搭配無意間秀出腿上刺青，相當呼應身上的白金鑽石動物主題項鍊，狂野、魅惑。圖 / Cartier提供
網紅Emma Chamberlain以煙燻妝、低胸薄紗洋裝搭配高級珠寶項鍊與雙眼下方的貼飾，展現出少見的憂鬱氣質。圖 / Cartier提供（合成圖）
網紅Emma Chamberlain以煙燻妝、低胸薄紗洋裝搭配高級珠寶項鍊與雙眼下方的貼飾，展現出少見的憂鬱氣質。圖 / Cartier提供（合成圖）
Vanessa Kirby，一身大紅西裝與長褲，因為沒穿襯衫、反凸顯出胸前高級珠寶項鍊的氣勢，性感不失分寸。圖 / Cartier提供
Vanessa Kirby，一身大紅西裝與長褲，因為沒穿襯衫、反凸顯出胸前高級珠寶項鍊的氣勢，性感不失分寸。圖 / Cartier提供
JISOO出席了Cartier在馬德里的高級珠寶發表，並以清秀長髮綁起馬尾搭配平口黑色連身短裙，但背面則大秀美背和腰身，性感無敵。圖 / 翻攝自 ig（合成圖）
JISOO出席了Cartier在馬德里的高級珠寶發表，並以清秀長髮綁起馬尾搭配平口黑色連身短裙，但背面則大秀美背和腰身，性感無敵。圖 / 翻攝自 ig（合成圖）

珠寶 馬德里 英國

延伸閱讀

連項鍊的長度都可自由調整！De Beers最百搭的鑽石珠寶

被多人舉報珠寶詐騙3000萬 唐山徐敏落網

Jisoo美腿美背好殺！新科品牌大使馬德里賞卡地亞珠寶

台灣獨家限定珠寶鑲嵌療癒系寶石！喬治傑生獻祝福

相關新聞

畢業就要啃啃肯德基！歡聚謝師組合限時兩天下殺64折

本週是許多學校的畢業典禮週，肯德基歡慶畢業季，特別在2022年6月18、19日兩天快閃推出限時優惠，原價738元的「歡聚...

Vanessa Kirby V字開領秀珠寶 JISOO超美背殺婉約低調

出席正式晚宴應該如何在性感、氣質、高級感中拿捏平衡？高級珠寶的晚宴通常會是最好風格示範。日前卡地亞（Cartier）在西...

欣葉日本料理換夏季新菜 6/30前2人餐外帶破盤價600元

以日料Buffet享有高人氣的欣葉日本料理，料理長今夏特別以日本聞名於世的「夏日祭」為概念，巧妙地運用旬魚、牧產以及當季...

紫外線消毒產品挑選、使用指南！「避雷5撇步」一定要牢記

疫情尚未趨緩，主打「紫外線殺菌」相關的家電成為人氣商品，不僅紫外線消毒燈熱銷，搭載紫外線殺菌的空氣清淨機、除濕機和廚房小...

蝦皮購物「618全民年中慶」 謝金燕跨夜直播送現金

蝦皮購物「618全民年中慶」進入最後倒數，今年不僅祭出「全站0元起免運」、「商城最高68折」、「品牌旗艦店1折起」、「超...

OKmart「持環保杯買咖啡」享現金折抵3元、7月起可享現折5元

根據統計，全台民眾一年就能喝掉28億杯咖啡，其中超商咖啡更是消費者最常入手的途徑。為了提倡綠色環保，OKmart配合環保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。