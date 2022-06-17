欣葉日本料理換夏季新菜 6/30前2人餐外帶破盤價600元

以日料Buffet享有高人氣的欣葉日本料理，料理長今夏特別以日本聞名於世的「夏日祭」為概念，巧妙地運用旬魚、牧產以及當季鮮蔬，加上色彩的點綴，創作出一系列美味又亮眼的元氣料理，即日起至8月31日止於4家分店同步推出。欣葉日本料理也將夏季新品中的特色菜餚，貼心設計成適合小家庭也能輕鬆享用的「外帶雙饗餐」（2人組合餐），6月30日前外帶自取超值優惠價600元。

精緻的「小缽」，總是能夠展現職人手藝與用心款待之情。欣葉日本料理料理長今次特別選用太刀魚、星鰻、雞胸等食材入饌，推出三款富有夏日風情的料理。「星鰻玉子豆腐」嚴選肉質軟嫩的星鰻，切碎後搭配玉子蒸熟定型，同時還加入紅蘿蔔、木耳絲增添色彩，頂端並以蘿蔔泥、紅椒粒點綴，不僅滋味清爽又能補充夏日活力，也較傳統的星鰻玉子燒更具視覺享受。「時蔬嫩雞山葵風味」則是以時下年輕消費者喜愛的低溫調理雞胸肉為主，搭配上秋葵、聖女蕃茄的紅綠色彩，並以特製紫蘇和風醬汁提味，入口清甜酸爽又無負擔。同樣以明亮酸感增添賓客食慾的「太刀魚南蠻漬」，特別在醬汁中加入洋蔥烹煮，讓天然的甘甜鮮味平衡酸度，最後再將烤至表皮微韌、魚肉鬆軟的太刀魚捲浸泡入味，交織出讓人回味無窮的風味。

在「冷菜」方面，料理長本季獻上的「生腐皮時蔬山葵風」，精選過貓、日本山藥以及豆包為素材，並藉由山葵漬帶來微嗆辛辣的食趣，上方再鋪灑有馬山椒風味的吻仔魚佃煮，鉤勒出濃濃的日式風采。色彩如同花園般鮮艷的「鮪魚蕃茄柚子醋凍」，在視覺上就令人眼睛為之一亮，入口則能嚐到牛蕃茄、鮪魚肉、小黃瓜、紫洋蔥等多種食材堆砌而成的涼爽滋味，宛若寶石般的柚子醋凍，更為菜色閃爍出酸甜的滑順感。以百香果醬調味的「脆瓜冷制百香果風味」，集結青木瓜、佛手瓜、青芒果、青葡萄等多種瓜果涼拌，酸脆爽口、入口生津，彷彿迎面而來的一陣清風，讓人暑氣全消。

在適合下酒的多款烤物及炸物方面，「紫蘇風味豚肉丸子」即是選用滑順不膩的槽頭肉配上荸薺、韭菜、香菇的餡料混合，炸至金黃上桌。料理長還特別添加在日本料理中常使用的「紫蘇」，透過獨特的香氣刺激食客味蕾，讓食物不振的客人也能引發食慾，並且增添風雅情調。

同樣添加紫蘇增添和風感的「枝豆茄子豚肉揚」，同時可嚐到茄子、枝豆與豚肉各具異趣的口感與滋味，層次分明卻又相互呼應，入口滋味鮮明。同樣適合下酒的烤物系列，料理長將去皮五花肉先以味噌醃漬兩天入味後再燒烤，製作成「豚五花味噌燒」，脆口不膩，還帶有滑潤的鹹香，絕對是小酌良伴。

欣葉日本料理本次更一口氣推出運用茉莉花茶作成的「鳳梨水果茶凍」，還有以楊枝甘露發想設計的「芒果奶酪」，還有藍莓奶酪，以及蜜桃沙瓦、葡萄芝芝等酸爽系飲品，為賓客的夏日美食祭典時光，劃下完美的句點。