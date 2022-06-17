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紫外線消毒產品挑選、使用指南！「避雷5撇步」一定要牢記

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
紫外線殺菌燈挑選內建活體感應關閉的款式較為安全。圖／486團購提供
紫外線殺菌燈挑選內建活體感應關閉的款式較為安全。圖／486團購提供

疫情尚未趨緩，主打「紫外線殺菌」相關的家電成為人氣商品，不僅紫外線消毒燈熱銷，搭載紫外線殺菌的空氣清淨機、除濕機和廚房小家電也受到消費者青睞。市面上相關產品種類繁多、品質參差不齊，家電達人486先生提供選購「避雷5撇步」以及使用指南，正確挑選、使用才安心。

市面上不少標榜紫外線殺菌的產品，選購時可先檢視頁面上的產品規格做為參考依據，以適合空間使用的單座紫外線消毒燈來說，標示為UVC才能達到殺菌效果，瓦數越高、適用坪數越廣；使用時應避免眼睛直視且周遭不能有活體靠近，建議挑選內建「自動感應關閉」設計的款式，雷達偵測到有人體或寵物靠近即自動停止；含遙控器或「延遲啟動」功能的機型可列入優先考慮，方便使用者安全撤離後才啟動消毒。另外，電源線是否符合安規認證、機體及燈管是否有保固，都是選購要點。

紫外線消毒燈要在密閉空間中使用，部分機型使用時會產生臭氧，結束照射後要先將門窗開啟，建議通風30分鐘後再進入消毒完畢的空間。疫情尚未趨緩，紫外線刀具除菌機也是時下搶手商品，透過內建UV紫外線燈照射刀具，破壞微生物分子結構達到除菌效果，部分機型主打內建臭氧消毒去除異味，建議開啟時盡量避免處在同一空間。

486先生建議購買紫外線刀具除菌機可挑選含有烘乾功能的機種，開啟紫外線殺菌同步啟動烘乾功能，去除刀具上的殘留水分，進一步避免細菌及黴菌滋生。機體內的刀筷放置架為可拆式設計的款式較佳，方便拆卸清洗更衛生；可進一步注意是否全機通過食品接觸測試，使用上較安心。

近年消費者偏好選購搭載紫外線消毒燈的空氣清淨機和除濕機，通常在機體內部安裝有UV燈管或UV LED燈，透過照射風扇葉片降低空氣傳播細菌，因是安裝在機體內部，可避免眼睛直視或直接照射到皮膚的問題。一般來說，UV燈管照射的範圍較全面，消毒效率會較LED燈泡為佳，但兩者皆可產生紫外線達到抑菌。

紫外線刀具除菌機可挑選含有烘乾功能的機種，機體內的刀筷放置架為可拆式設計的款式較佳，方便拆卸清洗更衛生。圖／486團購提供
紫外線刀具除菌機可挑選含有烘乾功能的機種，機體內的刀筷放置架為可拆式設計的款式較佳，方便拆卸清洗更衛生。圖／486團購提供
搭載紫外線消毒燈的空氣清淨機種受到消費者青睞。圖／486團購提供
搭載紫外線消毒燈的空氣清淨機種受到消費者青睞。圖／486團購提供

紫外線 除濕機 疫情

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