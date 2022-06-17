蝦皮購物「618全民年中慶」 謝金燕跨夜直播送現金

蝦皮購物「618全民年中慶」進入最後倒數，今年不僅祭出「全站0元起免運」、「商城最高68折」、「品牌旗艦店1折起」、「超便宜1元起」等四大超殺優惠，更推出「蝦皮現金宴」活動，領免運券天天抽萬元現金，6月18日當天更加碼下單滿額抽百萬現金，活動開跑至今已累積超過百萬人次上線簽到。

蝦皮購物將於今天（6月17日）晚上6點30分舉辦長達6小時的「618全民驚艷趴」跨夜直播，由黃子佼、瑪麗、黃豪平擔綱主持人，活動大使謝金燕與AKB48 Team TP、江宏傑、阿樂、CTO、無尊、梁凱莉、這群人木星、這群人董仔等13組藝人輪番上陣。蝦皮購物更於跨夜直播祭出總金額高達80萬元的豪禮，鎖定跨夜直播就有機會獲得Apple Watch S7、HomePod mini、小米智慧氣炸鍋、Panasonic雙溫控電烤箱、德國百靈電動牙刷等精選豪禮；活動大使謝金燕也將在直播活動中壓軸登場，現場call out幸運兒送出61,800元現金大獎。

美妝大牌植村秀宣布正式進駐蝦皮商城，歡慶品牌旗艦店盛大開幕，6月17日至6月18日祭出開幕暖身慶，關注店鋪立即領30元起折價券，下單再送無極限光澤水粉底試用包；6月19日推出首檔超級品牌日，祭出全館免運、領優惠券結帳再享9折、整點狂撒蝦幣25%回饋，消費滿額加碼贈明星保養組、品牌化妝包等。

6月19日植村秀超級品牌日當天祭出「植村秀無極限超時輕粉底優惠組贈送潔顏油30ml＋粉底10ml」券後價1,620元；「植村秀無極限持久定妝噴霧雙件組」原價3,191元、限時券後價2,070元；「植村秀無色限緞光極潤唇膏優惠組」68折券後價990元，再加贈迷你唇膏；超殺開幕慶價格還能再疊加618全民年中慶全站優惠券，折上加折。