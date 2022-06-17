快訊

鐵皮屋焊鐵窗 護樹老娘嘆：住這等於沒給自己留一活路

家沒了！竹市縱火案倖存屋主 靈堂伴親人牌位睡一夜

收起高分貝砲火改讚陳時中 柯文哲打什麼小算盤？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

OKmart「持環保杯買咖啡」享現金折抵3元、7月起可享現折5元

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
自備環保杯至OKmart購買現煮咖啡，6月底前可享有3元現金折扣，自7月1日起則能享5元現金回饋；另有販賣可重複使用更環保的「飲品不織布提袋」。圖／OKmart提供
自備環保杯至OKmart購買現煮咖啡，6月底前可享有3元現金折扣，自7月1日起則能享5元現金回饋；另有販賣可重複使用更環保的「飲品不織布提袋」。圖／OKmart提供

根據統計，全台民眾一年就能喝掉28億杯咖啡，其中超商咖啡更是消費者最常入手的途徑。為了提倡綠色環保，OKmart配合環保署推出「環保杯優惠」，只要自備環保杯至OKmart購買現煮咖啡，6月底前可享有3元現金折扣，自7月1日起則能享5元現金回饋。此外，方便消費者提取咖啡飲料，還提供2種外帶包裝。

為響應全民一起減碳節能愛地球，OKmart即日起至6月30日推出「環保杯現金折價優惠」，只要自備環保杯，即可享OKCAFE全品項不分大杯、中杯皆享現金折抵3元；配合環保署最新的限塑新政策，7月1日至12月31日消費者只要自備飲料杯，至全台OKmart門市購買OKCAFE系列即可享有現折5元優惠。

OKmart自開賣現煮咖啡以來，提供2種外帶包裝選項，首先是「免費提供」咖啡杯座與紙袋，讓消費者方便提取飲品；另有販賣「飲品不織布提袋」，分別有一杯裝與二杯裝的尺寸，方便消費者、機車族在購買咖啡更便利，還能重複使用更環保，每個售價3元。

OKmart現煮咖啡除了「免費提供」咖啡杯座與紙袋，另有販賣可重複使用的「飲品不織布提袋」，每個售價3元。圖／OKmart提供
OKmart現煮咖啡除了「免費提供」咖啡杯座與紙袋，另有販賣可重複使用的「飲品不織布提袋」，每個售價3元。圖／OKmart提供

咖啡 環保署

延伸閱讀

花蓮／網美風鷺鷥咖啡 Lucy Coffee、童話屋、浪漫城堡 讓人一秒到歐洲！

絕美咖啡館 卡啡那打造夜咖啡王朝

環保杯買飲料7/1折價至少5元 新北籲業者貼標示

崑大餐飲系楊振億靠一手咖啡拉花絕活 畫出人生志向

相關新聞

蝦皮購物「618全民年中慶」 謝金燕跨夜直播送現金

蝦皮購物「618全民年中慶」進入最後倒數，今年不僅祭出「全站0元起免運」、「商城最高68折」、「品牌旗艦店1折起」、「超...

OKmart「持環保杯買咖啡」享現金折抵3元、7月起可享現折5元

根據統計，全台民眾一年就能喝掉28億杯咖啡，其中超商咖啡更是消費者最常入手的途徑。為了提倡綠色環保，OKmart配合環保...

UNDEFEATED迷看過來！聯手H.Moser & Cie黑虎面太銷魂

聯名、跨界合作在今日早不稀奇，但如果是跨兩個不同領域、甚至性質迥異的品牌？那便吸引力大增。瑞士高階獨立鐘表品牌亨利慕時（...

王品618開搶！第五種乳酪蛋糕特價168元 燒肉盛合79折

618購物節是電商平台繼雙十一後第二大盛會，「王品瘋美食購物網」為搶搭商機、助消費者抗通膨，推出618快閃優惠、精選六款...

50年老宅的新生 綠意和景觀相伴

50年老宅的翻新，著重於與外在自然環境和優美景觀的相互對話，讓光線和綠意成為生活的一部分，交織出寬闊明朗的居住體驗。

走跳世界／走進宜蘭里山 愛上山中藝境

有多久沒有走進山林裡？有行旅新推出的「企業家山居歲月系列15─山中藝境 風呂美學」，將帶領遊客前往宜蘭里山，探訪實現人類...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。