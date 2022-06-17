OKmart「持環保杯買咖啡」享現金折抵3元、7月起可享現折5元

根據統計，全台民眾一年就能喝掉28億杯咖啡，其中超商咖啡更是消費者最常入手的途徑。為了提倡綠色環保，OKmart配合環保署推出「環保杯優惠」，只要自備環保杯至OKmart購買現煮咖啡，6月底前可享有3元現金折扣，自7月1日起則能享5元現金回饋。此外，方便消費者提取咖啡飲料，還提供2種外帶包裝。

為響應全民一起減碳節能愛地球，OKmart即日起至6月30日推出「環保杯現金折價優惠」，只要自備環保杯，即可享OKCAFE全品項不分大杯、中杯皆享現金折抵3元；配合環保署最新的限塑新政策，7月1日至12月31日消費者只要自備飲料杯，至全台OKmart門市購買OKCAFE系列即可享有現折5元優惠。