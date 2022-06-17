UNDEFEATED迷看過來！聯手H.Moser & Cie黑虎面太銷魂

聯名、跨界合作在今日早不稀奇，但如果是跨兩個不同領域、甚至性質迥異的品牌？那便吸引力大增。瑞士高階獨立鐘表品牌亨利慕時（H.Moser & Cie）宣佈，與街頭潮流重量級品牌UNDEFEATED合作，除了致敬後者「Play Dirty」的口號、推出疾速者計時碼錶UNDEFEATED特別版，同時加碼周邊聯名外套，僅在雙方網站、與特定的UNDEFEATED專賣店販售。

由James Bond和Eddie Cruz於2002年創立的UNDEFEATED，是來自美西洛杉磯傳奇的運動服與鞋履品牌，目前在全球擁有28間分店，由於品牌的合夥人之一的Eric Cheng本身也是H.Moser & Cie的收藏家，在他與亨利慕時執行長Edouard Meylan連繫之後，聯名的想法一拍即合，因而誕生了此次罕見高級鐘表與運動潮流的跨領域合作。

這只疾速者計時碼表UNDEFEATED特別版的外型承襲了該系列源自1920、1930年代高速火車的流線輪廓，但採用了黑虎迷彩紋煙燻面盤，圖案出自UNDEFEATED的最愛，刻上面盤後還須經過多層漆料上色與修飾，進而呈現亨利慕時經典的煙燻（smokey）視覺。12點鐘方向並具有黑色鍍銠不鏽鋼的UNDEFEATED標誌與三個鑲貼數字，正下方則飾以淺灰色的亨利慕時字樣。