王品618開搶！第五種乳酪蛋糕特價168元 燒肉盛合79折

618購物節是電商平台繼雙十一後第二大盛會，「王品瘋美食購物網」為搶搭商機、助消費者抗通膨，推出618快閃優惠、精選六款人氣商品，自6月18日上午11點起限量開賣，必買推薦包含日本人氣商品第五種乳酪蛋糕（輕春）及嫣紅年華乳酪慕斯蛋糕，原價1,080元超瘋價只要168元。

此外，購物網獨家、王品嚴選夏日燒肉盛合（PRO），內含三款澳洲M8+全血和牛板腱／厚裙肉／牛舌、三款美牛經典部位（翼板/無骨牛小排/橫隔膜），肉量超載達1.2公斤，原價3,410元，特價79折只要2,680元，現省730元，限量100組。

夏日燒肉盛合（厚裙）內含澳洲M8+全血和牛厚裙肉、美牛無骨牛小排、韓式燒烤牛肉片、橫隔膜，肉品重達850公克，可2-3人享用；原價1,910元，特價79折只要1,500元，現省410元，限量200組。

夏日燒肉盛合（板腱）內含澳洲M8+全血和牛板腱、美牛肋眼、牛舌、橫隔膜，肉品重達850公克，可2-3人享用；原價2,028元，特價79折只要1,600元，現省480元，限量150組。

為刺激買氣、全館消費滿2千元即享免運服務，「王品瘋美食購物網」更特別設置「湊免運專區」讓民眾快速結帳、輕鬆省。會員獨享每筆消費最高回饋7%瘋點數（會員3%+瘋pay綁定信用卡）。6月18日當天消費，中國信託、兆豐銀行回饋7%；第一銀行、合作金庫、台新銀行、新光銀行，回饋6%；凱基銀行回饋4%。

王品集團近年積極布局冷凍食品市場，子公司「萬鮮」專注研發冷凍、常溫食品，結合集團內石二鍋、聚、陶板屋、西堤等品牌週邊商品，進軍零售、量販、電商通路，2021年在「宅商機」助攻下，順勢將銷售觸角延升至線上，憑藉近30年牛排的專家「王品瘋美食購物網」正式開站，不到一年時間已累積近45萬名會員，站內品項也從肉品、冷凍鮮食，拓展至甜點、烘焙等，品類不斷增長，今年四、五月受疫情升溫及母親節檔期催化，銷售業績超達成。