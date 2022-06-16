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家樂福線上購物618年中慶破盤狂殺 領券再享8.8折
積極拓展線上購物服務的家樂福，今年再度參戰年中電商大檔，推出「618年中慶典」系列線上專屬優惠活動，即日起至6月18日天天回饋限定好康，眾多家電、廚具及生活用品特價下殺6折起，特福鍋具合購組下殺4.4折、SANSUI液晶顯示器現折8,000元、好自在液體衛生棉囤貨超殺組買7送6；還有每日限時限量瘋搶品最低只要18元；熱門生鮮、專櫃保養品、電扇享618限定破盤價，紐西蘭陽光金圓頭奇異果10粒特價180元、指定品牌筋膜槍特價618元、雅詩蘭黛特潤超能量眼部修護霜組特價1,618元、HERAN智能變頻DC風扇特價1,618元；超過20大品牌聯慶加碼現折、贈品等優惠，最高現折1,500元，指定品領券再享8.8折優惠。
而看好即時外送服務市場，家樂福今年新推出快送服務平台「家速配」App，上線1個月已拓展逾300間門市提供服務，618年中慶家速配也不缺席，自即日起至7月12日結帳輸入折扣碼「SUMMER」人人享399元免運（每人限用3次）；輸入折扣碼「回饋一夏」享100元現折購物金（每人限用乙次、部分商品不適用）。6月於家速配下單不限金額，再抽次月無限次599元免運；即日起至6月18日還有限時爆殺折扣碼，數量有限，用完為止。
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