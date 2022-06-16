618夜貓限定！燦坤線上購推超狂優惠 三星、小米5折起

「618購物節」即將掀起最後高潮，燦坤線上線下全通路同慶推出超強檔優惠，實體門市新品會員促銷價下殺8折起，再送最高1,618元獨家現折券；線上購物則自即日起至6月18日全館限時再下殺，指定Dyson吸塵器限時限量5.3折，更特別自即日起至6月18日，每天晚上21:30到隔天08:59，於燦坤線上購物推出獨特夜殺驚喜價加碼抽限量「優惠5折、6折、7折購」，5折抽5台、6折抽6台、7折抽7台，每天推出指定優惠商品，包括三星、小米熱銷指定品，最低5折即可買到。

6月16日限定，三星Galaxy A33，會員促銷價11,990元，夜殺價8,999元，登記限量抽5折只要5,995元；小米空氣淨化器4 Lite，會員促銷價3,495元，夜殺價3,095元，登記限量抽5折只要1,748元。

6月17日限定，三星Galaxy Buds Pro，會員促銷價6,990元，夜殺價4,899元，登記限量抽5折只要3,495元；米家直流變頻電風扇1X，會員促銷價1,945元，夜殺價1,495元，登記限量抽5折只要973元。

6月18日限定，三星Tab 7 FE Wi-Fi星動綠鍵盤套裝組，會員促銷價18,900元，夜殺價16,800元，登記限量抽5折只要9,450元；米家無線吸塵器mini，會員促銷價1,095元，夜殺價895元，登記限量抽5折只要548元。

燦坤全台近300間實體門市也有618優惠，從高效能筆電到大尺寸電視，指定單品最高現折1,618元，累計最高可現折4,854元，挑戰市場最低價；另外，最低消費只要49元，即可享燦坤獨家的「現折券」，享受「會員促銷價再現折」的實質優惠。