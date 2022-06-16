香港人氣流心月餅「望月」首度登台 6/23進駐信義區A8

香港人氣流心月餅「望月（Patisserie La Lune）」首度登陸台灣，預定6月23日於台北新光三越A8開設全台灣首個據點，透過招牌熱賣的流心月餅、蝴蝶酥、曲奇餅乾，將正統港味跨海分享給台灣的朋友。

望月與其他流心月餅最大的不同在於「吃法」，為了要讓大家體驗到剛出爐的新鮮月餅，每一顆月餅烤好後到送給客人那一刻，全程皆冷凍保存，享用前需要重新熱烤，因為唯有這樣，才能還原月餅新鮮出爐時香氣四溢與口感豐富的美味狀態，這是望月不怕麻煩堅持傳遞的好品質，亦是熱愛美食的品牌創辦人對月餅「最緊要好味！」（美味最重要）的執著。

流心奶黃月餅是「望月」最受歡迎的招牌產品。把自家研製的流心蛋黃，融入經典奶黃月餅，一口咬開，香濃流心瞬間遍及味蕾，加熱數分鐘後香氣四溢，外酥內軟層次豐富。

除流心月餅以外，望月這次更帶來同樣在香港深受歡迎的蝴蝶酥與曲奇餅乾系列，讓台灣人不用飛香港，也吃得到正宗港味。

蝴蝶酥口感鬆脆酥軟，採用紐西蘭牛油，配上焦糖香氣馥郁，特別烘焙得比常見的「金黃色」更深一點的「淺褐色」，讓蝴蝶酥充分焦糖化，焦香令蝴蝶酥的甜味不再單調平板，更有層次，甜而不膩。

曲奇餅乾系列有伯爵茶曲奇及雙重朱古力曲奇兩種口味。伯爵茶曲奇以紐西蘭牛油、英國Twinings唐寧伯爵茶葉及美國小麥麵粉製成，經典紅茶中滲出淡淡佛手柑芬芳，曲奇上更灑滿伯爵茶葉碎，嘴嚼時茶香更濃，加上曲奇的鬆脆口感，別具滋味。雙重朱古力曲奇選用來自法國的Extra Rouge可可粉及比利時黑朱古力粒，帶給你多重朱古力享受。