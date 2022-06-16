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「環球Online」618加碼 上百項美食10元、5折開搶

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Global Mall「環球Online」線上購物618檔期加碼推出「每日美食爆品10元起」，即日起至6月20日每天中午12點限量開賣。圖／Global Mall提供
Global Mall「環球Online」線上購物618檔期加碼推出「每日美食爆品10元起」，即日起至6月20日每天中午12點限量開賣。圖／Global Mall提供

百貨紛紛搶進618，Global Mall「環球Online」線上購物618檔期加碼推出「每日美食爆品10元起」，即日起至6月20日每天中午12點限量開賣不同美食，線上下單、指定店內專櫃領取，集結上百項美食推10元或5折起優惠。另外還有「天天領天天折50元」、「周周抽618折價金」、「許願商品抽618贊助金」、「滿額最高折500元」共計高達10種、總價超過百萬滿額折價券要送。

「環球Online」每日美食爆品10元起，包括「讃岐製麵所」北海道可樂餅、「珊瑚橘」指定紅茶、「波波食堂」原味雞蛋仔、米哥「檸檬蛋糕」通通10元超值價。「大河屋」鹽烤挪威鯖魚丼定食、「韓虎嘯Express」泡菜包飯、「Pizza Hut」彩蔬鮮菇披薩套餐、「想想咖哩」海陸雙拼歐姆蛋咖哩飯、「峇峇正宗南洋料理」招牌叻沙鮮蝦麵套餐、「島瓜滷味」限定涼麵+滷味、「創盛號」原味羅宋雙入組，原價最高288元，現在皆可享5折。

即日起至6月20日還推出獨家組合優惠「Amo阿默蛋糕」經典下午茶四入組，包含Bramo 蝴蝶公主(6入)、Bramo 達克瓦茲騎士、日本經典乳酪蛋糕、荷蘭貴族手工蛋糕，原價1,305元，限量領券優惠價999元，相當於7.7折。

環球Online「弄餅家千層餅」現烤千層餅鮮肉口味，6月19日10元開搶，線上下單，桃園A8兌換。圖／Global Mall提供
環球Online「弄餅家千層餅」現烤千層餅鮮肉口味，6月19日10元開搶，線上下單，桃園A8兌換。圖／Global Mall提供
環球Online「珊瑚橘」烏瓦紅茶，6月17日10元開搶，線上下單，板橋車站兌換。圖／Global Mall提供
環球Online「珊瑚橘」烏瓦紅茶，6月17日10元開搶，線上下單，板橋車站兌換。圖／Global Mall提供
環球Online「波波食堂」原味雞蛋仔，6月17日10元開搶，線上下單，新北中和兌換。圖／Global Mall提供
環球Online「波波食堂」原味雞蛋仔，6月17日10元開搶，線上下單，新北中和兌換。圖／Global Mall提供
環球Online「峇峇正宗南洋料理」招牌叻沙鮮蝦麵套餐，6月18日5折開搶，原價279元，優惠價140元，線上下單，南港車站兌換。圖／Global Mall提供
環球Online「峇峇正宗南洋料理」招牌叻沙鮮蝦麵套餐，6月18日5折開搶，原價279元，優惠價140元，線上下單，南港車站兌換。圖／Global Mall提供
環球Online推「想想咖哩」海陸雙拼歐姆蛋咖哩飯，6月17日5折開搶，原價279元，優惠價140元，線上下單，南港車站兌換。圖／Global Mall提供
環球Online推「想想咖哩」海陸雙拼歐姆蛋咖哩飯，6月17日5折開搶，原價279元，優惠價140元，線上下單，南港車站兌換。圖／Global Mall提供
「Amo阿默蛋糕」經典下午茶四入組，包含Bramo 蝴蝶公主(6入)、Bramo 達克瓦茲騎士、日本經典乳酪蛋糕、荷蘭貴族手工蛋糕原價1,305元，限量領券優惠價999元。圖／Global Mall提供
「Amo阿默蛋糕」經典下午茶四入組，包含Bramo 蝴蝶公主(6入)、Bramo 達克瓦茲騎士、日本經典乳酪蛋糕、荷蘭貴族手工蛋糕原價1,305元，限量領券優惠價999元。圖／Global Mall提供
環球Online推「創盛號」原味羅宋雙入組，6月20日原價168元，優惠價84元，線上下單，板橋車站兌換。圖／Global Mall提供
環球Online推「創盛號」原味羅宋雙入組，6月20日原價168元，優惠價84元，線上下單，板橋車站兌換。圖／Global Mall提供

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