120坪NIKE進駐宏匯廣場運動樓層 35家品牌改裝新亮相

新莊宏匯廣場近來除了持續導入許多新北首家餐飲品牌外，4樓運動樓層大規模改裝將在6月17日全新登場，看好民眾運動健身風潮，4樓運動樓層全面翻新引進NIKE、new balance、智慧穿戴裝置品牌Garmin、Jabra進駐，虛擬實境體感設施VR ZONE也帶進4樓，在4樓呈現運動、男裝、戶外、高爾夫、內著、3C、VR ZONE體感娛樂設施共匯集35家全新概念店。

4樓運動樓層包含9大運動品牌，新開幕的120坪NIKE提供慢跑、重訓、籃球、JORDAN等全系列商品線。另有智慧穿戴裝置Garmin新櫃、Jabra全新體驗店，慶祝開幕，Garmin 6月17日「首日限定」獨家優惠全館主機8.5折，Jabra 6月17日至7月6日熱銷款式Elite 7 pro原價6,990元，特價4,890元，有需求的消費者可趁機入手。

另外，4樓也有墾趣、歐都納、TRAVELER、THE NORTH FACE、TURBO TENT等五大戶外輕機能時尚服飾用品，4樓男裝匯集「E001」、「GAUDI HOMME」等時尚紳裝，以及「HONMA」、「PING」、「Lynx」、「PLAYBOY GOLF」等四大高爾夫指標品牌齊聚，開幕期間男裝、高爾夫服飾全面8折起，滿額另有現抵優惠。此外內著新櫃導入「ATTITUDE」新北首店，帶來馬來西亞男性內衣指標品牌PRIVATE STRUCTURE、澳洲運動服品牌2EROS、SUPAWEAR。

原本位於9樓的新北獨家日本虛擬實境體感設施「VR ZONE NEW TAIPEI」，也趁著改裝轉移陣地，12項娛樂設施IP有10項移往8樓美麗新影城入口處旁，另2項「急滑降體感機-巔峰飄雪」、「極限膽量試驗-飛翔自行車」IP則進駐全新改裝的4樓運動樓層。每項IP原價350元，宏匯廣場超級匯會員獨家體驗價150元。

慶祝4樓改裝開幕，宏匯推出一系列回饋，6月17日至7月6日四樓指定專櫃當日單筆滿1,000贈100，累計滿3,000贈300，累計滿6,000贈茶籽堂禮盒一份；運動區單筆滿2,500贈VR ZONE單項遊戲體驗券一張，男裝、高爾夫、戶外區單筆滿6,000贈200。