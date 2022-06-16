快訊

昨晚才關心縱火案現場 新竹市長林智堅快篩陽性確診

又誤判方向？美國Fed最新政策聲明 可能一開頭就錯了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

120坪NIKE進駐宏匯廣場運動樓層 35家品牌改裝新亮相

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
120坪的NIKE新櫃，提供慢跑、重訓、籃球、JORDAN等全系列商品線。圖／宏匯廣場提供
120坪的NIKE新櫃，提供慢跑、重訓、籃球、JORDAN等全系列商品線。圖／宏匯廣場提供

新莊宏匯廣場近來除了持續導入許多新北首家餐飲品牌外，4樓運動樓層大規模改裝將在6月17日全新登場，看好民眾運動健身風潮，4樓運動樓層全面翻新引進NIKE、new balance、智慧穿戴裝置品牌Garmin、Jabra進駐，虛擬實境體感設施VR ZONE也帶進4樓，在4樓呈現運動、男裝、戶外、高爾夫、內著、3C、VR ZONE體感娛樂設施共匯集35家全新概念店。

4樓運動樓層包含9大運動品牌，新開幕的120坪NIKE提供慢跑、重訓、籃球、JORDAN等全系列商品線。另有智慧穿戴裝置Garmin新櫃、Jabra全新體驗店，慶祝開幕，Garmin 6月17日「首日限定」獨家優惠全館主機8.5折，Jabra 6月17日至7月6日熱銷款式Elite 7 pro原價6,990元，特價4,890元，有需求的消費者可趁機入手。

另外，4樓也有墾趣、歐都納、TRAVELER、THE NORTH FACE、TURBO TENT等五大戶外輕機能時尚服飾用品，4樓男裝匯集「E001」、「GAUDI HOMME」等時尚紳裝，以及「HONMA」、「PING」、「Lynx」、「PLAYBOY GOLF」等四大高爾夫指標品牌齊聚，開幕期間男裝、高爾夫服飾全面8折起，滿額另有現抵優惠。此外內著新櫃導入「ATTITUDE」新北首店，帶來馬來西亞男性內衣指標品牌PRIVATE STRUCTURE、澳洲運動服品牌2EROS、SUPAWEAR。

原本位於9樓的新北獨家日本虛擬實境體感設施「VR ZONE NEW TAIPEI」，也趁著改裝轉移陣地，12項娛樂設施IP有10項移往8樓美麗新影城入口處旁，另2項「急滑降體感機-巔峰飄雪」、「極限膽量試驗-飛翔自行車」IP則進駐全新改裝的4樓運動樓層。每項IP原價350元，宏匯廣場超級匯會員獨家體驗價150元。

慶祝4樓改裝開幕，宏匯推出一系列回饋，6月17日至7月6日四樓指定專櫃當日單筆滿1,000贈100，累計滿3,000贈300，累計滿6,000贈茶籽堂禮盒一份；運動區單筆滿2,500贈VR ZONE單項遊戲體驗券一張，男裝、高爾夫、戶外區單筆滿6,000贈200。

6月17日至7月6日「城市靜動感」檔期，當日全館百貨服飾(四樓除外)累計滿3,000元送200元，超級匯會員6月17日至7月1日全館累計滿2,500元周周可兌換adidas限量好禮。

4樓運動樓層改裝引進new balance進駐。圖／宏匯廣場提供
4樓運動樓層改裝引進new balance進駐。圖／宏匯廣場提供
智慧穿戴裝置品牌Jabra S1體驗店。圖／宏匯廣場提供
智慧穿戴裝置品牌Jabra S1體驗店。圖／宏匯廣場提供
虛擬實境體感設施VR ZONE「急滑降體感機-巔峰飄雪」、「極限膽量試驗-飛翔自行車」2項IP進駐4樓。圖／宏匯廣場提供
虛擬實境體感設施VR ZONE「急滑降體感機-巔峰飄雪」、「極限膽量試驗-飛翔自行車」2項IP進駐4樓。圖／宏匯廣場提供
新北獨家PUMA SELECT提供PUMA與巴黎時裝名品AMI聯名系列商品。圖／宏匯廣場提供
新北獨家PUMA SELECT提供PUMA與巴黎時裝名品AMI聯名系列商品。圖／宏匯廣場提供

品牌 新北 馬來西亞

延伸閱讀

前消防員告發新北2局長瀆職 消防局：絕無變造隱匿音檔

新北38萬人符合第四劑資格 侯友宜：時間到就來打疫苗

也有女生的尺寸 超可愛DIOR男裝小花勃肯鞋終於上市！

初魚新北首店落腳宏匯廣場 躍昇坪效王

相關新聞

全聯小時達驚喜列車出沒北捷 掃碼搶拿隱藏版優惠券

蠟燭兩頭燒、趕著下班搭捷運回家煮飯嗎？「全聯小時達」為支援每一位「不知道煮什麼」的上班菜籃族，即日起至6月30日期間推出...

無印良品全台首間超大路面店曝光！獨家賣麵包、咖哩飯

受到許多台灣人喜愛的MUJI無印良品，過往店面都在百貨賣場裡面，如今宣布將開出全台首間的路面店，位於高雄岡山門市將於7月...

一日限定！FRIDAYS半雞買一送一 德州鮮切牛排升級

在台灣普遍認定8月8日為父親節，但在美洲及歐亞有超過80個國家及地區，則將六月的第三個星期日訂為感謝父親而慶祝的節日。開...

120坪NIKE進駐宏匯廣場運動樓層 35家品牌改裝新亮相

新莊宏匯廣場近來除了持續導入許多新北首家餐飲品牌外，4樓運動樓層大規模改裝將在6月17日全新登場，看好民眾運動健身風潮，...

美女主持人斜槓賽車手？KOL Margot Laffite還有這身份

提到女性你會聯想到什麼印象？但Marguerite“ Margot” Laffite並非一般的典型美女，她不僅是電視節目...

《魷魚遊戲》鄭浩妍重拾模特兒工作為adidas辣秀美背、長腿

韓劇《魷魚遊戲》導演黃東赫日前宣告第二季確定投入製作，讓影迷們好期待，而因為這齣戲劇在全球爆紅的鄭浩妍更是因此代言不斷。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。