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美女主持人斜槓賽車手？KOL Margot Laffite還有這身份

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Margot Laffite無論是在賽道邊的主持、彈鋼琴、在草皮上滑手機、甚至在家中「曬」寵物的時候，都戴上了同款RICHARD MILLE腕表，展現隨性但迷人的法式生活品味。圖 / RICHARD MILLE提供（合成圖）
Margot Laffite無論是在賽道邊的主持、彈鋼琴、在草皮上滑手機、甚至在家中「曬」寵物的時候，都戴上了同款RICHARD MILLE腕表，展現隨性但迷人的法式生活品味。圖 / RICHARD MILLE提供（合成圖）

提到女性你會聯想到什麼印象？但Marguerite“ Margot” Laffite並非一般的典型美女，她不僅是電視節目主持人、同時也是一位賽車手，1980年出生的她，有著優雅秀髮與甜美笑容，修長的身形更讓人難以聯想到Laffite已經為人母、是個好氣質的「二寶媽」。

Margot Laffite在1995年初次在Le Mans24小時耐力賽與賽車接觸，實情是：她的父親Jacques Laffite是前任的F1一級方程式賽車手，Jacques Laffite曾在1974年至1986年參加一級方程式比賽並獲得六項大獎賽冠軍，也讓Margot Laffite在甜美外天生就流著賽車的熱血魂。

從2011年開始，Margot Laffite成為F1的賽車節目主持人，並從2018年開始參加賽車賽事，同時她還有另一個更為低調的身份：RICHARD MILLE的品牌好友，也難怪今年五月的法國公主拉力賽時，Margot Laffite與品牌總監Amanda Mille一同駕駛著1958 BMW 507完成了年度賽事。

從Margot Laffite的ig帳號margotlaffite不難發現：修長的手指、熟練地操控方向盤，Margot Laffite天生就承繼了父親的車手血液與優雅，私底下的她不僅已育有二子，私服也常穿著輕便T恤、太陽眼鏡、卡車司機帽，但流露出隨性但時髦的法式品味。

而不容錯過的，更有她手上配戴的RICHARD MILLE RM 07-01 Carbon TPT®碳纖維自動上鍊腕表。橢圓形的表殼，修長線條一如Margot Laffite，而Margot Laffite無論是在賽道邊的主持、彈鋼琴、在草皮上滑手機、甚至是在家中「曬」寵物的時候，都戴上了同款腕表。40歲之後也想變得迷人又優雅？來學學Margot Laffite嘍！

今年五月中旬第21屆的RICHARD MILLE公主拉力賽，已在巴黎市中心芳登廣場圓滿落幕。圖 / RICHARD MILLE提供
今年五月中旬第21屆的RICHARD MILLE公主拉力賽，已在巴黎市中心芳登廣場圓滿落幕。圖 / RICHARD MILLE提供
欣賞Margot Laffite？不容錯過的，更有她手上配戴的RICHARD MILLE腕表。圖 / RICHARD MILLE提供
欣賞Margot Laffite？不容錯過的，更有她手上配戴的RICHARD MILLE腕表。圖 / RICHARD MILLE提供
Margot Laffite無論是在賽道邊的主持、彈鋼琴、在草皮上滑手機、甚至在家中「曬」寵物的時候，都戴上了同款RICHARD MILLE腕表，展現隨性但迷人的法式生活品味。圖 / RICHARD MILLE提供（合成圖）
Margot Laffite無論是在賽道邊的主持、彈鋼琴、在草皮上滑手機、甚至在家中「曬」寵物的時候，都戴上了同款RICHARD MILLE腕表，展現隨性但迷人的法式生活品味。圖 / RICHARD MILLE提供（合成圖）
修長的手指、熟練地操控方向盤，Margot Laffite天生就承繼了父親的車手血液與優雅。圖 / RICHARD MILLE提供
修長的手指、熟練地操控方向盤，Margot Laffite天生就承繼了父親的車手血液與優雅。圖 / RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE RM 07-01 Carbon TPT®碳纖維自動上鍊腕表，價格店洽。圖 / RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE RM 07-01 Carbon TPT®碳纖維自動上鍊腕表，價格店洽。圖 / RICHARD MILLE提供
40歲之後也想變得迷人又優雅？身兼賽車手、主持人的Margot Laffite，是非典型的法式風格示範。圖 / 翻攝自 ig（合成圖）
40歲之後也想變得迷人又優雅？身兼賽車手、主持人的Margot Laffite，是非典型的法式風格示範。圖 / 翻攝自 ig（合成圖）

賽車手 品牌 腕表

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