美女主持人斜槓賽車手？KOL Margot Laffite還有這身份

提到女性你會聯想到什麼印象？但Marguerite“ Margot” Laffite並非一般的典型美女，她不僅是電視節目主持人、同時也是一位賽車手，1980年出生的她，有著優雅秀髮與甜美笑容，修長的身形更讓人難以聯想到Laffite已經為人母、是個好氣質的「二寶媽」。

Margot Laffite在1995年初次在Le Mans24小時耐力賽與賽車接觸，實情是：她的父親Jacques Laffite是前任的F1一級方程式賽車手，Jacques Laffite曾在1974年至1986年參加一級方程式比賽並獲得六項大獎賽冠軍，也讓Margot Laffite在甜美外天生就流著賽車的熱血魂。

從2011年開始，Margot Laffite成為F1的賽車節目主持人，並從2018年開始參加賽車賽事，同時她還有另一個更為低調的身份：RICHARD MILLE的品牌好友，也難怪今年五月的法國公主拉力賽時，Margot Laffite與品牌總監Amanda Mille一同駕駛著1958 BMW 507完成了年度賽事。

從Margot Laffite的ig帳號margotlaffite不難發現：修長的手指、熟練地操控方向盤，Margot Laffite天生就承繼了父親的車手血液與優雅，私底下的她不僅已育有二子，私服也常穿著輕便T恤、太陽眼鏡、卡車司機帽，但流露出隨性但時髦的法式品味。