《魷魚遊戲》鄭浩妍重拾模特兒工作為adidas辣秀美背、長腿

韓劇《魷魚遊戲》導演黃東赫日前宣告第二季確定投入製作，讓影迷們好期待，而因為這齣戲劇在全球爆紅的鄭浩妍更是因此代言不斷。近期，adidas就曝光了她詮釋New Capsule運動休閒系列美照，讓鄭浩妍重拾模特兒架勢，秀出美背與長腿。

New Capsule設計靈感來自新一代年輕人顛覆傳統，跳脫過往束縛，選擇一種舒適至上的心態。所以adidas從實穿單品出發，搭配低調logo呈現與寬鬆版型與親膚材質，推出包含T恤、運動長褲及短褲，以及螺紋開岔長洋裝單品。而最適合演繹的人就非品牌代言人鄭浩妍莫屬，在系列形象美照中，就能看到她身穿螺紋開岔長洋裝隨興擺拍，舉手投足之間，展現率性運動時尚的同時，並更有自信。鄭浩妍在穿上這系列服飾之後，也表示「這些單品真正捕捉到了簡約設計、舒適合身和時尚美感之間的平衡」，她樂於在任何的時間穿搭使用。

PUMA聯名系列Frida棒球帽1,280元、雙面穿連帽外套4,580元、美背運動背心1,880元、 9分緊身褲3,280元、Run XX Frida 1 Nitro鞋4,580元。圖／PUMA提供

PUMA旗下SELECT系列，則與傳奇藝術家FRIDA KAHLO品牌公司及OEG Latino品牌授權公司合作，推出全新聯名新品，透過工藝設計呈現出強烈的女力風格。聯名款以燦爛繽紛的花卉為設計主題，如同系列中的運動背心採用短版剪裁搭配編織交叉鬆緊帶的露背設計，正面有花卉圖案攀爬於兩側，中間點綴上對比色車縫線。九分緊身褲同樣以花卉印花、鬆緊腰帶細節和對比色車縫線結合，呼應藝術家勇於挑戰傳統規範的精神。

鄭浩妍詮釋New Capsule運動休閒系列服飾。圖／adidas提供

鄭浩妍詮釋New Capsule運動休閒系列服飾。圖／adidas提供

鄭浩妍詮釋New Capsule運動休閒系列服飾。圖／adidas提供

adidas New Capsule運動休閒系列運動長褲2,090元。圖／adidas提供

adidas New Capsule運動休閒系列螺紋短版背心990元。圖／adidas提供

adidas New Capsule運動休閒系列Logo T恤1,290元。圖／adidas提供