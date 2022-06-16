快訊

昨晚才關心縱火案現場 新竹市長林智堅快篩陽性確診

又誤判方向？美國Fed最新政策聲明 可能一開頭就錯了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

《魷魚遊戲》鄭浩妍重拾模特兒工作為adidas辣秀美背、長腿

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
鄭浩妍詮釋New Capsule運動休閒系列服飾。圖／adidas提供
鄭浩妍詮釋New Capsule運動休閒系列服飾。圖／adidas提供

韓劇《魷魚遊戲》導演黃東赫日前宣告第二季確定投入製作，讓影迷們好期待，而因為這齣戲劇在全球爆紅的鄭浩妍更是因此代言不斷。近期，adidas就曝光了她詮釋New Capsule運動休閒系列美照，讓鄭浩妍重拾模特兒架勢，秀出美背與長腿。

New Capsule設計靈感來自新一代年輕人顛覆傳統，跳脫過往束縛，選擇一種舒適至上的心態。所以adidas從實穿單品出發，搭配低調logo呈現與寬鬆版型與親膚材質，推出包含T恤、運動長褲及短褲，以及螺紋開岔長洋裝單品。而最適合演繹的人就非品牌代言人鄭浩妍莫屬，在系列形象美照中，就能看到她身穿螺紋開岔長洋裝隨興擺拍，舉手投足之間，展現率性運動時尚的同時，並更有自信。鄭浩妍在穿上這系列服飾之後，也表示「這些單品真正捕捉到了簡約設計、舒適合身和時尚美感之間的平衡」，她樂於在任何的時間穿搭使用。

PUMA聯名系列Frida棒球帽1,280元、雙面穿連帽外套4,580元、美背運動背心1,880元、 9分緊身褲3,280元、Run XX Frida 1 Nitro鞋4,580元。圖／PUMA提供
PUMA聯名系列Frida棒球帽1,280元、雙面穿連帽外套4,580元、美背運動背心1,880元、 9分緊身褲3,280元、Run XX Frida 1 Nitro鞋4,580元。圖／PUMA提供

PUMA旗下SELECT系列，則與傳奇藝術家FRIDA KAHLO品牌公司及OEG Latino品牌授權公司合作，推出全新聯名新品，透過工藝設計呈現出強烈的女力風格。聯名款以燦爛繽紛的花卉為設計主題，如同系列中的運動背心採用短版剪裁搭配編織交叉鬆緊帶的露背設計，正面有花卉圖案攀爬於兩側，中間點綴上對比色車縫線。九分緊身褲同樣以花卉印花、鬆緊腰帶細節和對比色車縫線結合，呼應藝術家勇於挑戰傳統規範的精神。

鄭浩妍詮釋New Capsule運動休閒系列服飾。圖／adidas提供
鄭浩妍詮釋New Capsule運動休閒系列服飾。圖／adidas提供

鄭浩妍詮釋New Capsule運動休閒系列服飾。圖／adidas提供
鄭浩妍詮釋New Capsule運動休閒系列服飾。圖／adidas提供

鄭浩妍詮釋New Capsule運動休閒系列服飾。圖／adidas提供
鄭浩妍詮釋New Capsule運動休閒系列服飾。圖／adidas提供

adidas New Capsule運動休閒系列運動長褲2,090元。圖／adidas提供
adidas New Capsule運動休閒系列運動長褲2,090元。圖／adidas提供

adidas New Capsule運動休閒系列螺紋短版背心990元。圖／adidas提供
adidas New Capsule運動休閒系列螺紋短版背心990元。圖／adidas提供

adidas New Capsule運動休閒系列Logo T恤1,290元。圖／adidas提供
adidas New Capsule運動休閒系列Logo T恤1,290元。圖／adidas提供

adidas New Capsule運動休閒系列Logo T恤1,490元。圖／adidas提供
adidas New Capsule運動休閒系列Logo T恤1,490元。圖／adidas提供

品牌

延伸閱讀

Jisoo美腿美背好殺！新科品牌大使馬德里賞卡地亞珠寶

Kanye West點名adidas執行長：嗆聲公然抄襲Yeezy設計 網友力挺「你不需要adidas，但他們需要你」

許瑋甯自招「謊報年齡」3年 原因曝光喊：不是故意的！

李智凱、楊俊瀚搶先穿！adidas x GUCCI聯名系列正式開賣

相關新聞

全聯小時達驚喜列車出沒北捷 掃碼搶拿隱藏版優惠券

蠟燭兩頭燒、趕著下班搭捷運回家煮飯嗎？「全聯小時達」為支援每一位「不知道煮什麼」的上班菜籃族，即日起至6月30日期間推出...

無印良品全台首間超大路面店曝光！獨家賣麵包、咖哩飯

受到許多台灣人喜愛的MUJI無印良品，過往店面都在百貨賣場裡面，如今宣布將開出全台首間的路面店，位於高雄岡山門市將於7月...

一日限定！FRIDAYS半雞買一送一 德州鮮切牛排升級

在台灣普遍認定8月8日為父親節，但在美洲及歐亞有超過80個國家及地區，則將六月的第三個星期日訂為感謝父親而慶祝的節日。開...

120坪NIKE進駐宏匯廣場運動樓層 35家品牌改裝新亮相

新莊宏匯廣場近來除了持續導入許多新北首家餐飲品牌外，4樓運動樓層大規模改裝將在6月17日全新登場，看好民眾運動健身風潮，...

美女主持人斜槓賽車手？KOL Margot Laffite還有這身份

提到女性你會聯想到什麼印象？但Marguerite“ Margot” Laffite並非一般的典型美女，她不僅是電視節目...

《魷魚遊戲》鄭浩妍重拾模特兒工作為adidas辣秀美背、長腿

韓劇《魷魚遊戲》導演黃東赫日前宣告第二季確定投入製作，讓影迷們好期待，而因為這齣戲劇在全球爆紅的鄭浩妍更是因此代言不斷。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。