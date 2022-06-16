信誼推線上法國童書特展 7.7折起邀親子一同探索藝術、哲學世界

2022年台北國際書展上週已圓滿落幕，疫情之下為了顧及親子的安全和健康，多家童書並未設置現場展區，讓許多家長大呼可惜。為了滿足幼兒家長逛書展的需求，信誼特別以四度擔任主題國的「法國」為主題，推出線上特展，從藝術教育、知識探索、法式哲學三個面向，以線上展覽的方式，讓讀者認識法國童書出版的特色。特展包括法國主題館、親子創作派對、專家線上直播講座，並依孩子的年齡，貼心推出適合0～3歲、3～8歲、小學生及爸媽閱讀的書籍和玩具，信誼小太陽書房並於線上書展期間推出全館9折，購買單書再8.7折、2書8.3折、5書7.7折的優惠；入會送300元購書金、滿699元再送餐桌墊。貼心在暑假來臨之前，預先讓家長們做好暑假學習的準備。

法國童書到底有什麼特別之處？上誼文化總編輯劉維中表示，法國相當重視哲學教育，經常以開放式考題像是「求知識，是否意味著什麼都不相信」、「科技是否將我們從自然解放出來」，希望從小培養懂得批判思考的公民。而這也源自於他們致力從小培養孩子及早獨立自主，以及主動發現問題、尋找答案的學習態度。比如有一套給孩子的圖畫書《為什麼會生氣？》、《被欺負了怎麼辦？》、《可以跟你做朋友嗎？》、《為什麼要說對不起？》，內容來自法國著名的「小小哲學家」系列。這個系列的內容是由編輯親身進入校園，聽取孩子的對話、討論集結而成的漫畫式圖畫書，故事內容裡的對話都來自孩子，實際對話激盪出不同的觀點，大人只是扮演引導的角色，而不是介入或給予答案。

信誼基金會營運長廖瑞文也提到，法國圖畫書最特別的是內容的「開放性」，鼓勵孩子從不同角度去探索、思考、表達自我之外，圖畫書裡多元的形式設計和美的力量展現更是讓人驚艷。讀者逛線上信誼法國特展，可以看見如何用獨特的互動遊戲書及延伸活動，和孩子玩出美感力；立體書、圖畫書呈現的知識性童書，為什麼更容易讓孩子喜歡，又是怎樣引導孩子學習觀察、思考？幽默的哲學漫畫式圖畫書，如何用對話和討論，讓孩子們自己思辨和領悟。特展還邀請了大家熟悉的《小黃點》作者，享譽國際的法國美感大師赫威・托雷，透過影片舉辦二場《小花園》親子創作派對，在線上陪親子們大玩色彩遊戲；以及大家熟悉的動物學家張東君線上直播，帶領孩子從動物裡探索科學技能，認識法國動物圖畫書的奧妙。