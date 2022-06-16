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翻玩性別符號 Balenciaga「同志驕傲月」限定商品登場

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
Balenciaga近日也發布了今年的Pride 22系列產品。圖／Balenciaga提供
Balenciaga近日也發布了今年的Pride 22系列產品。圖／Balenciaga提供

每年六月是「同志驕傲月」，Balenciaga近日也發布了今年的Pride 22系列產品，除了以必備的彩虹元素注入設計之外，還翻玩了你我從小都很熟悉的性別符號，替整個系列注入一種有趣幽默的氛圍。

Balenciaga Pride 22系列推出的品項多元，有合身上衣、T恤、連帽衫、棒球帽、圍巾、襪子和飾品，設計主要分為「具備男女特點」的性別牽手符號和彩虹元素。「具備男女特點」的性別牽手符號各自穿著一半短裙和一半長褲，傳遞出對多元性別的尊重與理解。另一部分產品則印著來自世界各地的彩虹旗幟，系列中還有限定款Pool拖鞋、Track運動鞋、印有品牌標識的運動短褲，以及彩虹色鞋帶和腰帶。

為了提升社會對LGBTIQ族群的認知，Balenciaga Pride 22系列15%的利潤收益也會捐給聯合國唯一具有諮詢權威且在聯合國總部長期存續的重要倡議組織Outright Action International，該組織始終著力於宣揚性別平等。

而Balenciaga Pride 22系列平面及影片廣告大片「Anybody is Queer」是由派翠克·韋德（Patrick Welde）掌鏡拍攝，入鏡的模特兒擁有多元背景，此一設定也反映多元與包容性。

Balenciaga Pride 22系列平面及影片廣告大片中的模特兒擁有多元背景，此一設定也反映多元與包容性。圖／Balenciaga提供
Balenciaga Pride 22系列平面及影片廣告大片中的模特兒擁有多元背景，此一設定也反映多元與包容性。圖／Balenciaga提供
「具備男女特點」的性別牽手符號各自穿著一半短裙和一半長褲，傳遞出對多元性別的尊重與理解。圖／Balenciaga提供
「具備男女特點」的性別牽手符號各自穿著一半短裙和一半長褲，傳遞出對多元性別的尊重與理解。圖／Balenciaga提供
另一部分產品則印著來自世界各地的彩虹旗幟。圖／Balenciaga提供
另一部分產品則印著來自世界各地的彩虹旗幟。圖／Balenciaga提供
來自世界各地的彩虹旗幟設計元素。圖／Balenciaga提供
來自世界各地的彩虹旗幟設計元素。圖／Balenciaga提供
Balenciaga Pride 22系列平面及影片廣告大片中的模特兒擁有多元背景，此一設定也反映多元與包容性。圖／Balenciaga提供
Balenciaga Pride 22系列平面及影片廣告大片中的模特兒擁有多元背景，此一設定也反映多元與包容性。圖／Balenciaga提供
「具備男女特點」的性別牽手符號各自穿著一半短裙和一半長褲，傳遞出對多元性別的尊重與理解。圖／Balenciaga提供
「具備男女特點」的性別牽手符號各自穿著一半短裙和一半長褲，傳遞出對多元性別的尊重與理解。圖／Balenciaga提供

聯合國

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