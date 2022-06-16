換上經典「煙裝」 達柯塔、潔西卡「帥美」風超時尚！

今年秋冬，Saint Laurent將聖羅蘭先生在1966年發表的Le Smoking「煙裝」重新詮釋，以能帶出曲線的長板大衣注入更濃厚的瀟灑霸氣，也繼續引領中性潮流，打造又帥又性感的女人味。

最近女星達柯塔強生參與《吉米法倫今夜秀》節目錄影時，就身穿了Saint Laurent的西裝褲裝，搭配領帶與白襯衫，以超完整的煙裝造型展現俐落時尚感。她特意以Jimmy Choo的Farley透明鞋款點綴浪漫夢幻的氣息，鞋上的鑽飾也在帥氣中注入奢華質感。