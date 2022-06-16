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換上經典「煙裝」 達柯塔、潔西卡「帥美」風超時尚！

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
潔西卡雀絲坦、達柯塔強生最近都用領帶搭配出帥氣的中性風。圖／達志影像、摘自IG
潔西卡雀絲坦、達柯塔強生最近都用領帶搭配出帥氣的中性風。圖／達志影像、摘自IG

今年秋冬，Saint Laurent將聖羅蘭先生在1966年發表的Le Smoking「煙裝」重新詮釋，以能帶出曲線的長板大衣注入更濃厚的瀟灑霸氣，也繼續引領中性潮流，打造又帥又性感的女人味。

最近女星達柯塔強生參與《吉米法倫今夜秀》節目錄影時，就身穿了Saint Laurent的西裝褲裝，搭配領帶與白襯衫，以超完整的煙裝造型展現俐落時尚感。她特意以Jimmy Choo的Farley透明鞋款點綴浪漫夢幻的氣息，鞋上的鑽飾也在帥氣中注入奢華質感。

另一方面，奧斯卡影后潔西卡雀絲坦近日出席主演的電影《寬恕》在翠貝卡電影節的首映會時，也選以黑色連身裙搭配銀白色領帶的造型現身。這身服裝出自Ralph Lauren，露肩、收腰剪裁既能展現女性身形曲線，配上領帶的搭法也很符合Ralph Lauren的經典風格，潔西卡一頭紅長髮梳的乾淨利落，讓整體造型更顯簡約帥氣。

奧斯卡影后潔西卡雀絲坦近日出席主演的電影《寬恕》在翠貝卡電影節的首映會時，以Ralph Lauren黑色連身裙搭配銀白色領帶的造型現身。圖／摘自IG
奧斯卡影后潔西卡雀絲坦近日出席主演的電影《寬恕》在翠貝卡電影節的首映會時，以Ralph Lauren黑色連身裙搭配銀白色領帶的造型現身。圖／摘自IG
奧斯卡影后潔西卡雀絲坦近日出席主演的電影《寬恕》在翠貝卡電影節的首映會時，以Ralph Lauren黑色連身裙搭配銀白色領帶的造型現身。圖／摘自IG
奧斯卡影后潔西卡雀絲坦近日出席主演的電影《寬恕》在翠貝卡電影節的首映會時，以Ralph Lauren黑色連身裙搭配銀白色領帶的造型現身。圖／摘自IG
達柯塔強生特意以Jimmy Choo的Farley透明鞋款點綴浪漫夢幻的氣息。圖／摘自IG
達柯塔強生特意以Jimmy Choo的Farley透明鞋款點綴浪漫夢幻的氣息。圖／摘自IG
達柯塔強生參與《吉米法倫今夜秀》節目錄影時，身穿了Saint Laurent的西裝褲裝，搭配領帶與白襯衫，以超完整的煙裝造型展現俐落時尚感。圖／摘自IG
達柯塔強生參與《吉米法倫今夜秀》節目錄影時，身穿了Saint Laurent的西裝褲裝，搭配領帶與白襯衫，以超完整的煙裝造型展現俐落時尚感。圖／摘自IG
達柯塔強生參與《吉米法倫今夜秀》節目錄影時，身穿了Saint Laurent的西裝褲裝，搭配領帶與白襯衫，以超完整的煙裝造型展現俐落時尚感。圖／達志影像
達柯塔強生參與《吉米法倫今夜秀》節目錄影時，身穿了Saint Laurent的西裝褲裝，搭配領帶與白襯衫，以超完整的煙裝造型展現俐落時尚感。圖／達志影像

電影 西裝 強生

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