連項鍊的長度都可自由調整！De Beers最百搭的鑽石珠寶

以鑽石聞名全球的De Beers，最受歡迎的珠寶系列之一Dewdrop，以清新純淨的露水為靈感。即將於7月全球上市的全新18K玫瑰金和18K白金的多功能項鍊，以別具巧思的細節機關，為夏日珠寶造型提供更多元的層疊配搭可能性。

這款Dewdrop可調節式鑽石項鍊可依當天服裝的款式，配戴於身體正面或背面，採自由靈動且多變化性的設計，只需將項鍊中Dewdrop吊墜圖案沿著鍊條輕輕滑動，即可輕鬆從復古時髦的短頸鍊（choker）轉變為優雅的長項鍊，隨心所欲變換出不同的造型選擇。項鍊鑲嵌由De Beers鑽石專家團隊人手精選的一顆顆天然美鑽，採用包鑲與密釘微鑲工藝，讓美麗的鑽石精巧懸浮於吊墜上，閃爍活潑靈動光芒。