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連項鍊的長度都可自由調整！De Beers最百搭的鑽石珠寶
以鑽石聞名全球的De Beers，最受歡迎的珠寶系列之一Dewdrop，以清新純淨的露水為靈感。即將於7月全球上市的全新18K玫瑰金和18K白金的多功能項鍊，以別具巧思的細節機關，為夏日珠寶造型提供更多元的層疊配搭可能性。
這款Dewdrop可調節式鑽石項鍊可依當天服裝的款式，配戴於身體正面或背面，採自由靈動且多變化性的設計，只需將項鍊中Dewdrop吊墜圖案沿著鍊條輕輕滑動，即可輕鬆從復古時髦的短頸鍊（choker）轉變為優雅的長項鍊，隨心所欲變換出不同的造型選擇。項鍊鑲嵌由De Beers鑽石專家團隊人手精選的一顆顆天然美鑽，採用包鑲與密釘微鑲工藝，讓美麗的鑽石精巧懸浮於吊墜上，閃爍活潑靈動光芒。
傳說中，每天破曉時分，珍貴的露珠會凝聚於羅馬皇帝哈德良（Hadrian）所建造的魔幻水上劇場（Teatro Marittimo）上，展現猶如魔法般奇幻的烏托邦景致。這個傳說啟發了Dewdrop系列的設計，也因此每件Dewdrop的珠寶都以璀璨美麗的鑽石展現露水的純淨和活力，為現代女性的日常配戴增添豐富的可能性。
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