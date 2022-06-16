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低胸裝露鎖骨...新貓女時尚廣告超火辣 比4年前更有魅力
這幾年時尚品牌Saint Laurent和名人之間的合作，最有話題的除了韓國品牌大使朴彩英ROSE之外，另一位形象鮮明的代表就是新任貓女柔伊克拉維茲（Zoë Kravitz）了！她今年以與羅伯派丁森合作的《蝙蝠俠》再次引發關注，性感神秘的螢幕形象也讓她駕馭起Saint Laurent的設計可說是輕輕鬆鬆就能展現超強魅力。
昨日，Saint Laurent官方IG貼出了兩組最新的秋季形象照，一張是由《高校18禁》男星Dominic Fike演繹的，另一張就是柔伊克拉維茲。這組照片由Gray Sorrenti掌鏡，兩人都穿出極度性感的姿態，Dominic用貼身高領衣展現身材曲線，柔伊則是單穿皮草大衣，而且以「愛穿不穿」的慵懶樣貌呈現，超低胸的穿法大露肩膀、鎖骨，魅惑火辣。
柔伊克拉維茲今年還入選了時代雜誌2022全球百大影響力人物榜，回顧她上一次入鏡Saint Laurent服裝廣告已經是2018年的事了，這次時隔四年再次主演形象廣告，對比之下更有一種輕熟迷人的性感韻味。
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