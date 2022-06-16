快訊

不斷更新／暑假提前報到 4縣市宣布停實體課到6月底

竹市縱火案犯嫌妹妹是射箭國手好姊妹 原訂今年完婚卻葬生火窟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

木村光希限動這腿長太不科學了吧！說10頭身都不誇張

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
木村光希現身寶格麗在東京銀座設立的夏季度假期間限定店。圖／摘自IG @koki
木村光希現身寶格麗在東京銀座設立的夏季度假期間限定店。圖／摘自IG @koki

義大利精品品牌寶格麗（BVLGARI）的品牌大使之一木村光希（Koki），日前在IG分享她前往銀座新光三越寶格麗夏季度假期間限定店（Summer Resort Pop-up）逛街的照片，身穿一身白色鏤空洋裝的她，手提裝飾著寶格麗LOGO的拉菲亞草編托特包，不但自己回想起羅馬的陽光，也確實讓人感受到夏天假期近了！在IG限時動態的影片中，還可以看到光希在店內走動時，小腿的比例特別長，彷彿超模般令人羨慕。

以夏日度假為主題的期間限定店，台灣版則開設在台北敦化SOGO 1樓，店面設計承襲羅馬康多堤大道總店的風格，除了販售完整系列的珠寶、腕表與配件，亦有木村光希的草編與籐編限定包款，以充滿度假情調的元素，帶來活力十足的夏日都市度假氛圍。

木村光希現身寶格麗在東京銀座設立的夏季度假期間限定店。圖／摘自IG @koki
木村光希現身寶格麗在東京銀座設立的夏季度假期間限定店。圖／摘自IG @koki
木村光希現身寶格麗在東京銀座設立的夏季度假期間限定店。圖／摘自IG @koki
木村光希現身寶格麗在東京銀座設立的夏季度假期間限定店。圖／摘自IG @koki
木村光希現身寶格麗在東京銀座設立的夏季度假期間限定店。圖／摘自IG @koki
木村光希現身寶格麗在東京銀座設立的夏季度假期間限定店。圖／摘自IG @koki
木村光希現身寶格麗在東京銀座設立的夏季度假期間限定店。圖／摘自IG @koki
木村光希現身寶格麗在東京銀座設立的夏季度假期間限定店。圖／摘自IG @koki
木村光希現身寶格麗在東京銀座設立的夏季度假期間限定店。圖／摘自IG @koki
木村光希現身寶格麗在東京銀座設立的夏季度假期間限定店。圖／摘自IG @koki
BVLGARI BVLGARI LADY精鋼與玫瑰金腕表，約23萬4,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI LADY精鋼與玫瑰金腕表，約23萬4,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI系列珍珠母貝項鍊，約53,800元。圖／寶格麗提供
BVLGARI BVLGARI系列珍珠母貝項鍊，約53,800元。圖／寶格麗提供
木村光希現身寶格麗在東京銀座設立的夏季度假期間限定店。圖／摘自IG @koki
木村光希現身寶格麗在東京銀座設立的夏季度假期間限定店。圖／摘自IG @koki
木村光希現身寶格麗在東京銀座設立的夏季度假期間限定店。圖／摘自IG @koki
木村光希現身寶格麗在東京銀座設立的夏季度假期間限定店。圖／摘自IG @koki
BVLGARI LOGO拉菲亞草編托特包，約75,900元。圖／寶格麗提供
BVLGARI LOGO拉菲亞草編托特包，約75,900元。圖／寶格麗提供

羅馬 品牌 義大利

延伸閱讀

吳慷仁私下這舉動甜死！邵雨薇公開喊話寶格麗百萬金表

令人羨慕的大長腿+腹肌 木村光希IG曬比基尼辣照

夏天揹這草籐編織包太美了 寶格麗敦化SOGO限定販售

Lisa這樣太可愛、小安是隱藏版腿精 寶格麗花絮照揭秘

相關新聞

信誼推線上法國童書特展 7.7折起探索藝術、哲學世界

2022年台北國際書展上週已圓滿落幕，疫情之下為了顧及親子的安全和健康，多家童書並未設置現場展區，讓許多家長大呼可惜。為...

翻玩性別符號 Balenciaga「同志驕傲月」限定商品登場

每年六月是「同志驕傲月」，Balenciaga近日也發布了今年的Pride 22系列產品，除了以必備的彩虹元素注入設計之...

換上經典「煙裝」 達柯塔、潔西卡「帥美」風超時尚！

今年秋冬，Saint Laurent將聖羅蘭先生在1966年發表的Le Smoking「煙裝」重新詮釋，以能帶出曲線的長...

連項鍊的長度都可自由調整！De Beers最百搭的鑽石珠寶

以鑽石聞名全球的De Beers，最受歡迎的珠寶系列之一Dewdrop，以清新純淨的露水為靈感。即將於7月全球上市的全新...

低胸裝露鎖骨...新貓女時尚廣告超火辣 比4年前更有魅力

這幾年時尚品牌Saint Laurent和名人之間的合作，最有話題的除了韓國品牌大使朴彩英ROSE之外，另一位形象鮮明的...

木村光希限動這腿長太不科學了吧！說10頭身都不誇張

義大利精品品牌寶格麗（BVLGARI）的品牌大使之一木村光希（Koki），日前在IG分享她前往銀座新光三越寶格麗夏季度假...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。