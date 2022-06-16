木村光希限動這腿長太不科學了吧！說10頭身都不誇張

義大利精品品牌寶格麗（BVLGARI）的品牌大使之一木村光希（Koki），日前在IG分享她前往銀座新光三越寶格麗夏季度假期間限定店（Summer Resort Pop-up）逛街的照片，身穿一身白色鏤空洋裝的她，手提裝飾著寶格麗LOGO的拉菲亞草編托特包，不但自己回想起羅馬的陽光，也確實讓人感受到夏天假期近了！在IG限時動態的影片中，還可以看到光希在店內走動時，小腿的比例特別長，彷彿超模般令人羨慕。

以夏日度假為主題的期間限定店，台灣版則開設在台北敦化SOGO 1樓，店面設計承襲羅馬康多堤大道總店的風格，除了販售完整系列的珠寶、腕表與配件，亦有木村光希的草編與籐編限定包款，以充滿度假情調的元素，帶來活力十足的夏日都市度假氛圍。 木村光希現身寶格麗在東京銀座設立的夏季度假期間限定店。圖／摘自IG @koki 木村光希現身寶格麗在東京銀座設立的夏季度假期間限定店。圖／摘自IG @koki 木村光希現身寶格麗在東京銀座設立的夏季度假期間限定店。圖／摘自IG @koki 木村光希現身寶格麗在東京銀座設立的夏季度假期間限定店。圖／摘自IG @koki 木村光希現身寶格麗在東京銀座設立的夏季度假期間限定店。圖／摘自IG @koki BVLGARI BVLGARI LADY精鋼與玫瑰金腕表，約23萬4,000元。圖／寶格麗提供 BVLGARI BVLGARI系列珍珠母貝項鍊，約53,800元。圖／寶格麗提供 木村光希現身寶格麗在東京銀座設立的夏季度假期間限定店。圖／摘自IG @koki 木村光希現身寶格麗在東京銀座設立的夏季度假期間限定店。圖／摘自IG @koki BVLGARI LOGO拉菲亞草編托特包，約75,900元。圖／寶格麗提供