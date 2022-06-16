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為大愛啟程！馬來西亞超跑鐵人好手完賽 大曬極光美景

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
伴隨劉俊騰的除了有堅強意志力，更有他手上的CORUM海軍上將腕表，透過12面海事旗的彩色設計，在極地中帶來視覺與情緒上的變化。圖 / CORUM提供（合成圖）
伴隨劉俊騰的除了有堅強意志力，更有他手上的CORUM海軍上將腕表，透過12面海事旗的彩色設計，在極地中帶來視覺與情緒上的變化。圖 / CORUM提供（合成圖）

運動家的精神之所以令人感佩，除了他們完成了一般人無法負荷的體能挑戰，更有果敢的意志力與堅定。瑞士崑崙表（CORUM）之友、馬來西亞超跑鐵人劉俊騰（Jeff Lau）日前甫於瑞典參加首屆北極500公里超級馬拉松挑戰賽，此行不僅為馬來西亞愛滋病協會旗下的兒童基金會籌款善款，更成為唯一完成該賽事的亞洲選手，義行令人動容。

這趟比賽的所在地深入瑞典北部，氣候甚至曾出現攝氏零下30度的低溫。選手必須隨身攜帶睡袋、保暖物品、食物等必需品，並載重至少30公斤裝備的雪橇翻山越嶺，並克服包含森林、冰川等不同環境，而伴隨劉俊騰的除了有堅強意志力，更有他手上的CORUM海軍上將腕表，透過12面海事旗的彩色設計，在極地中帶來視覺與情緒上的變化。12邊形的表圈似乎也突顯了堅毅不拔的意志力，也讓劉俊騰最後在249小時完賽、寫下壯舉。

此外來自德國的高級鐘表品牌格拉蘇蒂原創（Glashütte Original）則在日前宣佈，將與國航海運動員Boris Herrmann合作。Boris Herrmann或不如一般的籃球、網球、賽車手等運動明星知名，但他曾完成四次環球航海，並在2020年成為首位挑戰法國旺代不靠岸單人環球航海賽的德國選手，並在80天的單人環球海上航行後獲得第五名的成績。

於此同時，Boris Herrmann的手上始終有著來自拉蘇蒂原創的傑作：SeaQ大日曆腕表，除了擁有無間隔、雙位數顯示的大日期窗，表款更擁有ISO 6425與德國DIN 8306雙重認證，比賽期間，Boris Herrmann更沿途收集重要的海洋學相關數據，以幫助科學家瞭解當下的全球氣候變化。面對2022，Boris Herrmann還將面臨為期7個月的2022-23 年度環球帆船賽（Ocean Race）、2024年法國旺代不靠岸單人環球航海賽（Vendée Globe）的挑戰，此外他更發起Malizia海洋挑戰倡議（Malizia Ocean Challenge），展現了運動員從單一領域到綜觀世界的企圖心。

Boris Herrmann曾完成四次環球航海，並在2020年成為首位挑戰法國旺代不靠岸單人環球航海賽的德國選手，並在80天的單人環球海上航行後獲得第五名的成績。圖 / 格拉蘇蒂原創提供
Boris Herrmann曾完成四次環球航海，並在2020年成為首位挑戰法國旺代不靠岸單人環球航海賽的德國選手，並在80天的單人環球海上航行後獲得第五名的成績。圖 / 格拉蘇蒂原創提供
馬來西亞超跑鐵人劉俊騰日前甫參加首屆北極500公里超級馬拉松挑戰賽，不僅為馬來西亞兒童基金會籌款善款，更成為唯一完成該賽事的亞洲選手。圖 / CORUM提供
馬來西亞超跑鐵人劉俊騰日前甫參加首屆北極500公里超級馬拉松挑戰賽，不僅為馬來西亞兒童基金會籌款善款，更成為唯一完成該賽事的亞洲選手。圖 / CORUM提供
格拉蘇蒂原創，SeaQ大日期腕表，38萬9,000元。圖 / 格拉蘇蒂原創提供
格拉蘇蒂原創，SeaQ大日期腕表，38萬9,000元。圖 / 格拉蘇蒂原創提供
CORUM，海軍上將精鋼腕表，精鋼、自動上鍊機芯、時間與日期顯示、防水100米，14萬2,000元。圖 / CORUM提供
CORUM，海軍上將精鋼腕表，精鋼、自動上鍊機芯、時間與日期顯示、防水100米，14萬2,000元。圖 / CORUM提供

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