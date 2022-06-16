霹靂經典化身水果冰棒！「霹靂X春一枝」聯名冰棒開賣

為了解決台東鹿野農民的經濟與就業問題，而成立的公平交易品牌春一枝商行，今年夏天與霹靂布袋戲聯名推出期間限定天然水果手作冰棒，攜手傳遞在地文化價值。聯名冰品共推出4種口味，組合成「霹靂X春一枝」霸沁聯名精裝冰棒8入禮盒組，一盒4款，每款2枝，官網售價每盒640元，每盒隨機贈送2張「2022霹靂X春一枝聯名紀念透卡」，共有4款透卡，採隨機出貨。

致力於文化傳遞的霹靂，2022年與春一枝相遇，不謀而合的理念讓雙方一拍即合，精心為戲迷們準備優質消暑聖品，讓霹靂經典劇集與台灣優質水果碰撞，邀請戲迷徜徉在熱帶水果冰棒的沁涼中，清涼一整個夏天。

「霹靂X春一枝」聯名冰棒共有4種限定口味，分別為「麒麟星X百香」、「蒼鷹X芒果」、「燎宇鳳X海鹽西瓜」以及「銀豹X椪柑」。

其中「麒麟星X百香」運用臺東利吉產百香果，果香極為濃郁，入口香氣滿溢伴隨微酸口感，讓人忍不住一支接一支。「蒼鷹X芒果」使用如太陽般明亮金黃的愛文芒果，口感香甜綿密。

「燎宇鳳X海鹽西瓜」特選花蓮大西瓜，佐以海鹽將香甜提升到新的層次，消暑解渴之餘，更能完成體內均衡。「銀豹X椪柑」選用苗栗橙皮椪柑製成，濃濃香甜的椪柑滋味，令人一再回味。