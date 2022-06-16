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輕鬆收藏安藤忠雄、村上春樹聯名設計 UNIQLO首推慈善UT祈願世界和平

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
安藤忠雄與其設計的慈善UT系列T恤590元。圖／UNIQLO提供
安藤忠雄與其設計的慈善UT系列T恤590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO以祈願和平（PEACE FOR ALL）為名，推出慈善UT系列，讓消費者在購物之際，還能獻出自己的愛心。但這系列最特別的是UNIQLO邀請了建築巨匠安藤忠雄先生、知名平面設計師佐藤可士和、以及日本國民作家村上春樹、諾貝爾生理醫學獎山中伸彌和設計師INES DE LA FRESSANGE共同創作；讓喜愛建築、藝文的族群，有著非入手不可的理由。

從全球的新冠疫情到俄烏戰爭，都看到UNIQLO以援助者身份，提供了因為戰時流離失所人們衣物或是其他的需求。有鑑於此，迅銷集團董事長、總裁兼CEO柳井正在UNIQLO的Lifewear架構下，推出了慈善UT系列，向全世界表達對於和平的渴望，他認為「T恤具有傳遞信息的力量，即使難以表達自己的人，也可以藉由穿上UT傳遞出自我的心聲」。因此UNIQLO會將這系列的所有利潤所得，全數捐贈予致力於解決貧困、歧視、暴力、衝突和自然災害問題的國際組織。

村上春樹與其設計的慈善UT系列T恤590元。圖／UNIQLO提供、CHUOKORON -SHINSHA攝影
村上春樹與其設計的慈善UT系列T恤590元。圖／UNIQLO提供、CHUOKORON -SHINSHA攝影

而為了慈善目的，同時呼應更多人關注，UNIQLO找來安藤忠雄、村上春樹和佐藤可士和等人一同設計UT。像是安藤忠雄就在T恤上，類似螺旋狀的手繪建築輪廓，並加上「The Earth is One」標語，傳達我們每一個人都必須認真思考自己能為這個社會做些什麼的想法。而身為知名貓奴的大作家村上春樹不意外的在合作T恤上，使用了簡約線條的貓圖案，搭配了「save humans, save cats」的字樣，並表示「我認為如果能活在一個人類與貓都能和平生活的世界，那會十分美好」。和UNIQLO長期合作的佐藤可士和，則是發揮他對於文字編排的強項，將「PEACE FOR ALL」的口號，利用大小不一的尺寸重新組合出正方體圖案，讓人強烈感受到來自心底深處對世界和平的渴望。

佐藤可士和與其設計的慈善UT系列T恤590元。圖／UNIQLO提供
佐藤可士和與其設計的慈善UT系列T恤590元。圖／UNIQLO提供

山中伸彌與其設計的慈善UT系列T恤590元。圖／UNIQLO提供
山中伸彌與其設計的慈善UT系列T恤590元。圖／UNIQLO提供

INES DE LA FRESSANGE與其設計的慈善UT系列T恤590元。圖／UNIQLO提供
INES DE LA FRESSANGE與其設計的慈善UT系列T恤590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO 村上春樹

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