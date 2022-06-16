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也有女生的尺寸 超可愛DIOR男裝小花勃肯鞋終於上市！

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
DIOR正式推出冬季男裝CD 1947膠囊系列，當中就包含DIOR By Birkenstock聯名勃肯鞋，讓期待已久的消費者終於可以把這系列帶回家。圖／DIOR提供
DIOR正式推出冬季男裝CD 1947膠囊系列，當中就包含DIOR By Birkenstock聯名勃肯鞋，讓期待已久的消費者終於可以把這系列帶回家。圖／DIOR提供

之前在DIOR發佈的秋冬男裝秀上，大家發現了一系列和Birkenstock聯名的勃肯鞋，上面點綴小花裝飾，搭配毛氈或麂皮材質，優雅可愛的設計超討喜，也立刻成了該場秀的討論重點之一。近日，DIOR正式推出冬季男裝CD 1947膠囊系列，當中就包含DIOR By Birkenstock聯名勃肯鞋，讓期待已久的消費者終於可以把這系列帶回家！

冬季男裝的CD 1947膠囊系列，由男裝創意總監Kim Jones從迪奧先生對大自然與花園的熱忱中尋找靈感，並以運動剪裁與科技面料、扎實的帆布與刷毛針織（polar knits）出發，打造出多款具備舒適戶外休閒風格的單品，有服裝、折疊椅、鞋款、包款等，並以輕柔藍、米白色和標誌性的迪奧灰為主色調。

而在整個系列中，最受矚目的應該就是DIOR By Birkenstock聯名勃肯鞋了！有鑒於熱衷園藝的迪奧先生曾說過「世間有花，何其有幸」，創意總監Kim Jones在本次首度與Birkenstock合作的企劃中，運用了毛氈或麂皮材質配上精緻的手工花卉刺繡，或以迪奧灰呈現單純的美好，打造出聯名款的Milano、Tokio鞋款。考究的橡膠細節和工業風格CD搭扣增添風格，鞋底刻紋更結合了DIOR Oblique斜紋圖案與勃肯鞋代表性的骨骼紋路，注入兩品牌的特色，別具收藏價值。

此外，這次DIOR By Birkenstock聯名勃肯鞋雖然是在男裝系列中，但是最小有提供到36號（歐碼），讓部分女性消費者也可以選購。

鞋底刻紋更結合了DIOR Oblique斜紋圖案與勃肯鞋代表性的骨骼紋路，注入兩品牌的特色，別具收藏價值。圖／DIOR提供
鞋底刻紋更結合了DIOR Oblique斜紋圖案與勃肯鞋代表性的骨骼紋路，注入兩品牌的特色，別具收藏價值。圖／DIOR提供
灰色粒紋小牛皮馬鞍包，11萬元。圖／DIOR提供
灰色粒紋小牛皮馬鞍包，11萬元。圖／DIOR提供
男裝創意總監Kim Jones從迪奧先生對大自然與花園的熱忱中尋找靈感，打造CD 1947膠囊系列。圖／DIOR提供
男裝創意總監Kim Jones從迪奧先生對大自然與花園的熱忱中尋找靈感，打造CD 1947膠囊系列。圖／DIOR提供
向熱衷園藝的迪奧先生致敬，創意總監Kim Jones在本次首度與Birkenstock合作的企劃中，運用了毛氈或麂皮材質配上精緻的手工花卉刺繡。圖／DIOR提供
向熱衷園藝的迪奧先生致敬，創意總監Kim Jones在本次首度與Birkenstock合作的企劃中，運用了毛氈或麂皮材質配上精緻的手工花卉刺繡。圖／DIOR提供
男裝創意總監Kim Jones從迪奧先生對大自然與花園的熱忱中尋找靈感，打造CD 1947膠囊系列。圖／DIOR提供
男裝創意總監Kim Jones從迪奧先生對大自然與花園的熱忱中尋找靈感，打造CD 1947膠囊系列。圖／DIOR提供
DIOR正式推出冬季男裝CD 1947膠囊系列，當中就包含DIOR By Birkenstock聯名勃肯鞋，讓期待已久的消費者終於可以把這系列帶回家。圖／DIOR提供
DIOR正式推出冬季男裝CD 1947膠囊系列，當中就包含DIOR By Birkenstock聯名勃肯鞋，讓期待已久的消費者終於可以把這系列帶回家。圖／DIOR提供
灰色粒紋小牛皮行李袋，11萬元。圖／DIOR提供
灰色粒紋小牛皮行李袋，11萬元。圖／DIOR提供
DIOR by Birkenstock Tokio黑色麂皮小牛皮穆勒鞋，35,000元。圖／DIOR提供
DIOR by Birkenstock Tokio黑色麂皮小牛皮穆勒鞋，35,000元。圖／DIOR提供
DIOR by Birkenstock Milano迪奧灰毛氈小牛皮涼鞋，35,000元。圖／DIOR提供
DIOR by Birkenstock Milano迪奧灰毛氈小牛皮涼鞋，35,000元。圖／DIOR提供
DIOR by Birkenstock Milano黑色麂皮小牛皮涼鞋，35,000元。圖／DIOR提供
DIOR by Birkenstock Milano黑色麂皮小牛皮涼鞋，35,000元。圖／DIOR提供
男裝創意總監Kim Jones從迪奧先生對大自然與花園的熱忱中尋找靈感，打造CD 1947膠囊系列。圖／DIOR提供
男裝創意總監Kim Jones從迪奧先生對大自然與花園的熱忱中尋找靈感，打造CD 1947膠囊系列。圖／DIOR提供
男裝創意總監Kim Jones從迪奧先生對大自然與花園的熱忱中尋找靈感，打造CD 1947膠囊系列。圖／DIOR提供
男裝創意總監Kim Jones從迪奧先生對大自然與花園的熱忱中尋找靈感，打造CD 1947膠囊系列。圖／DIOR提供
灰色粒紋小牛皮斜背包，72,000元。圖／DIOR提供
灰色粒紋小牛皮斜背包，72,000元。圖／DIOR提供
DIOR by Birkenstock Tokio迪奧灰毛氈小牛皮穆勒鞋，35,000元。圖／DIOR提供
DIOR by Birkenstock Tokio迪奧灰毛氈小牛皮穆勒鞋，35,000元。圖／DIOR提供
DIOR by Birkenstock Tokio迪奧灰毛氈小牛皮花卉刺繡穆勒鞋，58,000元。圖／DIOR提供
DIOR by Birkenstock Tokio迪奧灰毛氈小牛皮花卉刺繡穆勒鞋，58,000元。圖／DIOR提供

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