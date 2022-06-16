台中PARK2山系派對 10大戶外品牌12家風格餐飲周末限定

以風格市集、音樂為特色的台中PARK2草悟廣場，將在本周6月18、19日兩日推出以「城市裡的戶外生活」為主題，邀請10大戶外極致風格玩家品牌、10種現場體驗、12家風格餐飲等一起齊聚，呈現在公園裡的山系綠洲派對。

現場集結知名露營社團包括，露營界酷帥代名詞「Global Wild Rooster全球壞野雞」社團所自設品牌「BUTEO」，展示超越露營用具想像的系列裝備；露營界新星「AURMO TENT TAIWAN」，帶來賦予空間宇宙感的注目球形帳。獨特傘繩編織鼻祖「BASE 550」親自設計相關配件，以及擅長將戶外生活用影像記錄的「Bell's Camping」。

導入了Oudoor-Indoor Living文化的「樹德企業 SHUTER」帶來戶外美學收納箱；裝備最為齊全的「逐露天下」；「Barrack09」 是以軍人世家的背景作為元素及想法融入品牌中；「Forest Outdoor」提供便利及合理價位的用具。PARK2進駐品牌 「ROCKLAND」及「ROCKLAND P.L.U.S.」特別安排系列活動，包含焚火系風格露營設備展示及登山鞋保養教學、MR背包負重體驗等。各品牌將各自的戶外生活風格美學在PARK2呈現。

現場也有12家風格餐飲品牌參與，包括英式料理專賣餐車「The Drill Food Truck 鑽頭」；「咖丘Cafe chill」；「張生·張太」肉桂捲；美式漢堡「瑋堡WEIBAO」；「Parrot Bakery.」軟餅乾、「dé day茶日」帶來限定的甘蔗檸檬飲品，以及的「蔡小姐不烤串」。

「新村站著吃烤肉」推出全新帶著走商品韓式起司烤牛堡；「米弎豆MISATO」打造全新餐車，首次推出品牌周邊商品；高人氣的「正面奶酥」帶來首度曝光的全新商品all black toast；「DRAFTLAND」推出抓福野餐墊租借一起同樂，並且與COFFEE STOPOVER聯名推出限量飲品；最新開幕的「SUNMAI BAR」推出啤酒車等。

【我出去一下】城市裡的戶外生活篇

活動日期：2022年6月18日至6月19日(周末六日)

開放時間：14:00–21:00

活動地點：PARK2草悟廣場（台中市西區英才路534號）