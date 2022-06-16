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台中PARK2山系派對 10大戶外品牌12家風格餐飲周末限定

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
台中PARK2草悟廣場，本周6月18、19日兩日推出以「城市裡的戶外生活」為主題，呈現在公園裡的山系綠洲派對。圖／PARK2提供
台中PARK2草悟廣場，本周6月18、19日兩日推出以「城市裡的戶外生活」為主題，呈現在公園裡的山系綠洲派對。圖／PARK2提供

以風格市集、音樂為特色的台中PARK2草悟廣場，將在本周6月18、19日兩日推出以「城市裡的戶外生活」為主題，邀請10大戶外極致風格玩家品牌、10種現場體驗、12家風格餐飲等一起齊聚，呈現在公園裡的山系綠洲派對。

現場集結知名露營社團包括，露營界酷帥代名詞「Global Wild Rooster全球壞野雞」社團所自設品牌「BUTEO」，展示超越露營用具想像的系列裝備；露營界新星「AURMO TENT TAIWAN」，帶來賦予空間宇宙感的注目球形帳。獨特傘繩編織鼻祖「BASE 550」親自設計相關配件，以及擅長將戶外生活用影像記錄的「Bell's Camping」。

導入了Oudoor-Indoor Living文化的「樹德企業 SHUTER」帶來戶外美學收納箱；裝備最為齊全的「逐露天下」；「Barrack09」 是以軍人世家的背景作為元素及想法融入品牌中；「Forest Outdoor」提供便利及合理價位的用具。PARK2進駐品牌 「ROCKLAND」及「ROCKLAND P.L.U.S.」特別安排系列活動，包含焚火系風格露營設備展示及登山鞋保養教學、MR背包負重體驗等。各品牌將各自的戶外生活風格美學在PARK2呈現。

現場也有12家風格餐飲品牌參與，包括英式料理專賣餐車「The Drill Food Truck 鑽頭」；「咖丘Cafe chill」；「張生·張太」肉桂捲；美式漢堡「瑋堡WEIBAO」；「Parrot Bakery.」軟餅乾、「dé day茶日」帶來限定的甘蔗檸檬飲品，以及的「蔡小姐不烤串」。

「新村站著吃烤肉」推出全新帶著走商品韓式起司烤牛堡；「米弎豆MISATO」打造全新餐車，首次推出品牌周邊商品；高人氣的「正面奶酥」帶來首度曝光的全新商品all black toast；「DRAFTLAND」推出抓福野餐墊租借一起同樂，並且與COFFEE STOPOVER聯名推出限量飲品；最新開幕的「SUNMAI BAR」推出啤酒車等。

【我出去一下】城市裡的戶外生活篇

活動日期：2022年6月18日至6月19日(周末六日)

開放時間：14:00–21:00

活動地點：PARK2草悟廣場（台中市西區英才路534號）

參與品牌：BUTEO、AURMO TENT TAIWAN、Bell's Camping、ROCKLAND、ROCKLAND P.L.U.S.、BASE 550、樹德企業 SHUTER、逐露天下、Forest Outdoor、Barrack09、DRAFTLAND、Parrot Bakery.、dé day茶日、米弎豆MISATO、SUNMAI BAR、蔡小姐不烤串、新村站著吃烤肉、正面奶酥、The Drill Food Truck鑽頭、咖丘Cafe chill、張生·張太、瑋堡WEIBAO、MATA軟木、Busy Fingers、艸聲手碟工作室

「The Drill Food Truck鑽頭」歐式手工餐點。圖／PARK2提供
「The Drill Food Truck鑽頭」歐式手工餐點。圖／PARK2提供
「蔡小姐不烤串」中亞大漠風味，主打辛香料調味與私房辣椒粉搭配炭火燒烤特色烤物。圖／PARK2提供
「蔡小姐不烤串」中亞大漠風味，主打辛香料調味與私房辣椒粉搭配炭火燒烤特色烤物。圖／PARK2提供
美式漢堡嘟嘟車「瑋堡WEIBAO」。圖／PARK2提供
美式漢堡嘟嘟車「瑋堡WEIBAO」。圖／PARK2提供
「DraftLand」提供抓福野餐墊租借，並與Coffee Stopover 聯合推出活動限定咖啡飲品及聯名咖啡調酒。圖／PARK2提供
「DraftLand」提供抓福野餐墊租借，並與Coffee Stopover 聯合推出活動限定咖啡飲品及聯名咖啡調酒。圖／PARK2提供
「Parrot Bakery.」軟餅乾。圖／PARK2提供
「Parrot Bakery.」軟餅乾。圖／PARK2提供
台中PARK2草悟廣場。圖／PARK2提供
台中PARK2草悟廣場。圖／PARK2提供
「張生·張太」手作肉桂捲。圖／PARK2提供
「張生·張太」手作肉桂捲。圖／PARK2提供
台中PARK2草悟廣場，本周6月18、19日兩日推出以「城市裡的戶外生活」為主題，呈現在公園裡的山系綠洲派對。圖／PARK2提供
台中PARK2草悟廣場，本周6月18、19日兩日推出以「城市裡的戶外生活」為主題，呈現在公園裡的山系綠洲派對。圖／PARK2提供

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