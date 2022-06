二度聯手義大利花園組織！雷達超薄腕表 巧納四季美

四季的流轉總讓人感覺到時光的更迭與季節之美。雷達表(RADO)自2017年起已經與義大利花園組織Grandi Giardini Italiani合作,推出以花園之名的女士表款。2022年兩造再度合作,並推出四款以四季為靈感的真我超薄(True Thinline)系列Great Gardens of the World世界花園合作款腕表,巧妙演繹質材、視覺與顏色的多變可能。

粉嫩的玫瑰色無疑和春天帶來了直觀的聯想,尤其花卉般的刻面,展現凜冬過後、萬物生長的春日氣息。黃色陶瓷款搭配了太陽紋飾般的刻面,加上面盤由銀色漸變至黃色,透過光芒的四射象徵了夏天的旺盛活力。帶來森林聯想的橄欖綠色,疊加上宛如葉片紋理的刻面,非常適合在秋季時走山,邁向林木或落葉的懷抱,而雪白色的款式更在鏡面刻面中藏入六角雪花形狀,讓人即便台灣四季如春,也能在手表中領略冷冽冰霜的純粹之美。