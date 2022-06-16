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二度聯手義大利花園組織！雷達超薄腕表 巧納四季美

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
雷達表（RADO）自2017年起已與義大利花園組織Grandi Giardini Italiani合作，推出以花園之名的女士表款。2022年兩造再度合作，並推出四款以四季為靈感的高科技陶瓷腕表。圖 / RADO提供（合成圖）
雷達表（RADO）自2017年起已與義大利花園組織Grandi Giardini Italiani合作，推出以花園之名的女士表款。2022年兩造再度合作，並推出四款以四季為靈感的高科技陶瓷腕表。圖 / RADO提供（合成圖）

四季的流轉總讓人感覺到時光的更迭與季節之美。雷達表（RADO）自2017年起已經與義大利花園組織Grandi Giardini Italiani合作，推出以花園之名的女士表款。2022年兩造再度合作，並推出四款以四季為靈感的真我超薄（True Thinline）系列Great Gardens of the World世界花園合作款腕表，巧妙演繹質材、視覺與顏色的多變可能。

粉嫩的玫瑰色無疑和春天帶來了直觀的聯想，尤其花卉般的刻面，展現凜冬過後、萬物生長的春日氣息。黃色陶瓷款搭配了太陽紋飾般的刻面，加上面盤由銀色漸變至黃色，透過光芒的四射象徵了夏天的旺盛活力。帶來森林聯想的橄欖綠色，疊加上宛如葉片紋理的刻面，非常適合在秋季時走山，邁向林木或落葉的懷抱，而雪白色的款式更在鏡面刻面中藏入六角雪花形狀，讓人即便台灣四季如春，也能在手表中領略冷冽冰霜的純粹之美。

四款腕表皆使用Rado R420石英機芯，具備時鐘與分鐘功能，背面並印有「GREAT GARDENS OF THE WORLD」與系列表款的章節編號。表款訂價皆為61,900元，雖為常態性生產，唯150位成套購買的收藏家，將可額外獲得一只限量150個的收藏盒，將四季的春日、盛夏、秋風與凜冬時光，巧妙收納。

表款訂價皆為61,900元，前150位成套購買的收藏家，將可額外獲得一只限量150個的收藏盒，將四季的時光之美，一次巧收納。圖 / RADO提供
表款訂價皆為61,900元，前150位成套購買的收藏家，將可額外獲得一只限量150個的收藏盒，將四季的時光之美，一次巧收納。圖 / RADO提供
黃色一向帶來創意、活力的聯想，並為RADO使用在與義大利花園組織Grandi Giardini Italiani合作的聯名腕表上，並搭配了太陽紋飾般的鏡面刻度。圖 / RADO提供
黃色一向帶來創意、活力的聯想，並為RADO使用在與義大利花園組織Grandi Giardini Italiani合作的聯名腕表上，並搭配了太陽紋飾般的鏡面刻度。圖 / RADO提供
雷達表True Thinline真我超薄系列Great Gardens of the World世界花園合作款「夏日」款，61,900元。圖 / RADO提供
雷達表True Thinline真我超薄系列Great Gardens of the World世界花園合作款「夏日」款，61,900元。圖 / RADO提供
雷達表True Thinline真我超薄系列Great Gardens of the World世界花園合作款「春日」款，61,900元。圖 / RADO提供
雷達表True Thinline真我超薄系列Great Gardens of the World世界花園合作款「春日」款，61,900元。圖 / RADO提供
雷達表（RADO）自2017年起已與義大利花園組織Grandi Giardini Italiani合作，推出以花園之名的女士表款。2022年兩造再度合作，並推出四款以四季為靈感的高科技陶瓷腕表。圖 / RADO提供
雷達表（RADO）自2017年起已與義大利花園組織Grandi Giardini Italiani合作，推出以花園之名的女士表款。2022年兩造再度合作，並推出四款以四季為靈感的高科技陶瓷腕表。圖 / RADO提供

腕表 義大利

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