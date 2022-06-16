Jisoo美腿美背好殺！新科品牌大使馬德里賞卡地亞珠寶

韓國女子天團BLACKPINK成員之一JISOO金智秀在5月底宣布正式加入法國精品龍頭品牌卡地亞（CARTIER）的美洲豹大家庭、成為卡地亞全新形象大使。日前她在個人IG分享遠赴西班牙馬德里，出席卡地亞最新頂級珠寶系列Beaute du Monde的發表會。

JISOO以一席簡約的黑色小洋裝亮相，背面挖空的短裙露出修長美腿和美背，搭配卡地亞的藍寶石高級珠寶項鍊和耳環，顯得活潑優雅。她還在IG限時動態上特別以愛心圖案標注這次配戴的藍寶石耳環。顯然是這次最喜歡的珠寶作品。