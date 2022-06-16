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Jisoo美腿美背好殺！新科品牌大使馬德里賞卡地亞珠寶

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
卡地亞形象大使JISOO金智秀配戴卡地亞高級珠寶出席頂級珠寶系列Beaute du Monde全球發表會。圖／摘自IG ＠sooyaa__
卡地亞形象大使JISOO金智秀配戴卡地亞高級珠寶出席頂級珠寶系列Beaute du Monde全球發表會。圖／摘自IG ＠sooyaa__

韓國女子天團BLACKPINK成員之一JISOO金智秀在5月底宣布正式加入法國精品龍頭品牌卡地亞（CARTIER）的美洲豹大家庭、成為卡地亞全新形象大使。日前她在個人IG分享遠赴西班牙馬德里，出席卡地亞最新頂級珠寶系列Beaute du Monde的發表會。

JISOO以一席簡約的黑色小洋裝亮相，背面挖空的短裙露出修長美腿和美背，搭配卡地亞的藍寶石高級珠寶項鍊和耳環，顯得活潑優雅。她還在IG限時動態上特別以愛心圖案標注這次配戴的藍寶石耳環。顯然是這次最喜歡的珠寶作品。

卡地亞最新頂級珠寶系列Beaute du Monde日前在西班牙馬德里舉辦實體的全球發表會，針對因疫情無法參與的地區如台灣等，則將於近日透過線上發表。

卡地亞形象大使JISOO金智秀配戴卡地亞高級珠寶出席頂級珠寶系列Beaute du Monde全球發表會。圖／摘自IG ＠sooyaa__
卡地亞形象大使JISOO金智秀配戴卡地亞高級珠寶出席頂級珠寶系列Beaute du Monde全球發表會。圖／摘自IG ＠sooyaa__
卡地亞形象大使JISOO金智秀配戴卡地亞高級珠寶出席頂級珠寶系列Beaute du Monde全球發表會。圖／摘自IG ＠sooyaa__
卡地亞形象大使JISOO金智秀配戴卡地亞高級珠寶出席頂級珠寶系列Beaute du Monde全球發表會。圖／摘自IG ＠sooyaa__
卡地亞形象大使JISOO金智秀配戴卡地亞高級珠寶出席頂級珠寶系列Beaute du Monde全球發表會。圖／摘自IG ＠sooyaa__
卡地亞形象大使JISOO金智秀配戴卡地亞高級珠寶出席頂級珠寶系列Beaute du Monde全球發表會。圖／摘自IG ＠sooyaa__
卡地亞形象大使JISOO金智秀配戴卡地亞高級珠寶出席頂級珠寶系列Beaute du Monde全球發表會。圖／摘自IG ＠sooyaa__
卡地亞形象大使JISOO金智秀配戴卡地亞高級珠寶出席頂級珠寶系列Beaute du Monde全球發表會。圖／摘自IG ＠sooyaa__
卡地亞形象大使JISOO金智秀配戴卡地亞高級珠寶出席頂級珠寶系列Beaute du Monde全球發表會。圖／摘自IG ＠sooyaa__
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卡地亞形象大使JISOO金智秀配戴卡地亞高級珠寶出席頂級珠寶系列Beaute du Monde全球發表會。圖／摘自IG ＠sooyaa__
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