只有4場！三二行館前主廚Jimmy客座玖尹 每場20席

即將在7月中旬迎來二週年慶的時尚中餐廳「玖尹（Royal Joying Soirée）」，特別邀請今年加入集團的前三二行館主廚陳溫仁（Jimmy），於6月23日至26日晚間客座「玖尹」，與「玖尹」餐飲總監李冠儀、港點主廚李國聖攜手，讓粵菜與歐陸料理中西交融迸發美味火花，每場限20席，只有4個餐期。陳溫仁預定於七月下旬開幕的姊妹品牌「君尹」現代歐陸餐廳掌勺。

此次限期限量套餐精選法國拜雍火腿、法國吉拉多生蠔、伊朗頂級Beluga魚子醬、日本生食海膽、近江A5和牛、北海道生食級大干貝等頂級食材，共演中西合璧盛宴，讓「玖尹」新派而不失經典的粵菜港點，融合Jimmy主廚精緻歐陸料理，套餐共八道料理附咖啡或茶，每客5800元+10%。

Jimmy主廚表示：「此為首次與中式餐廳合作餐會，雖是截然不同的中西料理，但從食材、醬汁、擺盤三方面融合，整體呈現不僅和諧，美味更為加成。」玖尹廚藝總監李冠儀指出：「新派粵菜為玖尹特色，本身也經常以西方高檔食材入饌，所以非常期待此次與Jimmy主廚的合作。」

套餐以「鮮切法國拜雍火腿／脆皮烤鴨皮／魚子醬」揭開序幕。Jimmy主廚選用法國西南部巴斯克地區拜雍城自然放牧及IGP產地認證、多家米其林餐廳指定使用的拜雍火腿，經Salies-de-Béarn地區岩鹽醃漬，12個月風乾熟成造就濃郁風味與柔軟滑潤口感，搭配伊朗頂級Beluga魚子醬、芝麻葉入口，鹹香回甘，唇齒間迴盪頂級奢華美味；玖尹脆皮烤鴨選用宜蘭櫻桃鴨，炒入黑椒、砂糖及各式香料的鴨鹽醃製十小時後塗抹鴨皮水再風乾八小時後香烤，造就飽滿晶亮酥脆外皮，現片鴨皮帶有適度油脂，噴香脆口，佐法式酸奶及魚子醬，飽滿香氣回味無窮。

「老火鮑魚鮮蝦水晶餃佐海鮮醬汁及茴香油」以澄粉製成微透Q彈外皮，手工捏製元寶餃包覆大蝦製成之蝦漿內餡，搭配整顆乾鮑泡發、以鮑汁煨煮四小時至入味柔軟的老火鮑魚，Jimmy主廚以魚高湯為基底調製海鮮醬搭佐，呼應蝦餃與鮑魚鮮味，青翠茴香油從中襯托海鮮甘美。

「法國吉拉多生蠔佐芋泥及七星斑」由玖尹廚藝總監李冠儀擇以野生七星斑魚骨香煎再大火煮出鮮白湯，特別加入荷包蛋讓湯頭更為濃郁並帶有溫潤蛋香。Jimmy主廚精選有生蠔界勞斯萊斯美譽的法國吉拉多二號生蠔配搭，桌邊澆淋濃鮮魚湯，生蠔口感爽脆甘鮮，與嫩彈魚片、Q香奶芋、香綿大甲芋共譜和諧雅致鮮味。

「北海道干貝佐義式章魚薄片及台灣原生種香檬油醋汁」Jimmy主廚選用基隆崁仔頂新鮮直送活章魚，取口感最佳的章魚腳中段部位，以70度低溫真空烹煮12~16小時，造就軟嫩肉質，切薄片搭配北海道生食級2L干貝，兩面煎香約三分熟完美甘鮮，青豆泥的清甜與藍龍蝦頭熬製醬汁的濃縮鮮香，讓味蕾品味多層次鮮旨；台灣本土香檬與特級橄欖油調製的油醋汁爽口開胃。

海鮮主菜「香煎龍蝦佐生食日本海膽／檸檬百里香／迷你紅蘿蔔」由玖尹廚藝總監李冠儀選用玫瑰龍蝦加入奶油、百里香、白蘭地煎香，搭佐融合海膽、山藥及高湯調製之海膽醬，鋪滿北海道生食海膽，彈牙緊實龍蝦與甘潤鮮美海膽堆疊奢華口感與濃厚海味。

肉類主菜「近江A5和牛翼板牛排／防風草／羽衣甘藍」由Jimmy主廚選用日本三大和牛之一的近江和牛A5等級，油脂均勻、肉質軟嫩的翼板部位厚切，先香煎封鎖甜美肉汁再烤過造就酥香外皮，完美三分熟柔嫩化口，佐牛骨熬煮之經典紅酒醬汁，襯以甘甜綿密的防風草泥、焦脆羽衣甘藍、紅甜椒鑲蕈菇櫛瓜餡，爽口時蔬平衡和牛油脂。

「魚翅濃雞湯米麵／酥餅」由玖尹廚藝總監李冠儀以義大利米型麵取代蛋白炒飯，為玖尹經典人氣料理魚翅撈脆米，注入西式元素。選用油脂豐富、皮薄肉嫩的玉米雞，先蒸三小時，香煎過再與原湯煮至湯色濃黃，義大利米型麵入雞湯煨煮再炒過，與香醇雞湯、排翅、松茸、西米製成之香脆米餅一齊入口，享受Q香米型麵飽吸濃湯的溫潤滋味與濃厚膠質。

甜點「Darcis巧克力慕斯」由Jimmy主廚此次選用Darcis比利時頂級手工巧克力品牌75%巧克力製作慕斯，濃郁綿密，帶有成熟微苦，香醇不甜膩，為餐會畫下完美句點。