呼叫壽司控！藏壽司6/21進駐台中大遠百 連續14天9折

呼叫台中壽司控！藏壽司瞄準中台灣商機，宣布打造台中地區第九間店鋪，並於6月21日搶先「台中大遠百店」試營運，6月28日正式在台中大遠百9樓正式開幕。為歡慶藏壽司「台中大遠百店」盛大開幕，於6月21日至7月4日連續14天，凡參與臉書活動即刻享有用餐9折優惠。另外從試營運6月21日開始，凡當日單筆消費滿1,000元，再追蹤藏壽司官方臉書，還能再加碼獲得獨家限量「春日部防衛隊Q版大頭玩偶」一隻，獨家限量於藏壽司台中大遠百店贈送。

為了落實零接觸的高防疫準則，藏壽司台中大遠百店同時引進「手機點餐系統」，成為第10間可使用手機點餐的店舖，凡使用手機點選標有「扭蛋遊戲對象」標誌的60／90／130元商品，無論是甜點、副餐還是飲料，只要滿200元也能抽扭蛋，有雙重機會把小新扭蛋帶回家。

此外，藏壽司即日起推出多樣化餐盒，讓消費者在防疫期間也能在家享受豐盛饗宴。首先是饕客夢幻組合的「豪華盛合」，集結最豪華的精選海鮮品項，以生鮭魚、鮭魚卵軍艦及北海道大帆立貝開啟大家夏日的食慾。本次也新推出「鮮蝦盛合」及「藏壽司軍艦盛合」兩款新餐盒。「鮮蝦盛合」集結鮮蝦、大生鮮蝦、炙烤起司鮮蝦、炙烤照燒鮮蝦壽司等所有人氣鮮蝦於一盒，無須選擇即可選擇多元鮮甜蝦款；而「藏壽司軍艦盛合」則匯集最經典的軍艦系列，包含飛魚卵軍艦、玉米沙拉軍艦、蟹膏軍艦及蔥花鮪魚軍艦，為所有顧客獻上藏壽司最經典的好滋味。

即日起至6月23日止，只要外帶餐盒滿800元以上，不需抽獎，直接贈送「藏壽司x蠟筆小新」獨家聯名限定扭蛋一顆。讓你在家也可以同步感受在店鋪用餐的樂趣。