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就是想要很大的香奈兒logo! CHANEL Wanted系列太圓夢

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
CHANEL全新呈獻「CHANEL WANTED」限定腕表系列。圖／香奈兒提供
CHANEL全新呈獻「CHANEL WANTED」限定腕表系列。圖／香奈兒提供

80年代開始，饒舌樂手將大大的品牌標誌（Logo）穿戴在身上，透過音樂，在全球掀起的標誌狂熱潮流（Logomania），是20世紀末、21世紀初最具代表性的精品潮流。2022年，香奈兒（CHANEL）呈獻圍繞CHANEL品牌標誌而設計的全新「CHANEL WANTED」限定腕表系列，以六個密不可分的英文字母，為橫跨不同系列的腕表注入經典特色，再度引領Logomania回歸的趨勢。

香奈兒是最早在廣告中清晰呈現logo的品牌之一，成為有史以來最強大且知名的奢華品牌。當今香奈兒的logo，在歷經多次革新之後，於1974 年由品牌創意總監傑克·海盧（Jacques Helleu）定調為如今日我們所知後至今不變。

在傳統腕表上，品牌名稱向來拘謹、不過礙事地出現在表盤上。CHANEL WANTED限定腕表系列以創意的方式將logo當作設計的主角，「藉由將Logo融入於創作過程的核心，屏除一般品牌標誌設置於表盤12點鐘位置形成視覺要素的傳統規範。Logo，不再是一個簡單的正式署名，其成為一個圖騰主題，佔據了全部舞台，甚至從表盤躍出延伸至表圈和表帶，賦予它藝術性的特點，」香奈兒腕表創意工作室總監Arnaud Chastaingt說。

★旗艦J12系列 黑白經典 套表低調奢華

J12 Highly Wanted de CHANEL套表一組共6枚，以六個黑色漆木盒展開，限量編號發行 5 組。這6款38 毫米 J12 腕錶皆以全黑陶瓷材質設計演繹單色美學，CHANEL六個字母在表盤與表圈上以不同大小和位置出現，低調巧玩視覺趣味；背面可見所搭載的品牌經典Caliber 12.1 自動上鍊機械機芯，自動盤鑲飾鑽石。可單獨或整套收藏。

除了套表，香奈兒最旗艦的J12系列亦提供黑色與白色款的J12 Wanted de CHANEL腕表，相輔相成的設計玩轉雙重性格，可堆疊或單獨配戴，體現香奈兒經典風格。38 毫米 J12 腕表採用亮面黑色陶瓷製作，捨去表盤與表圈上一切圖案，讓黑底白字的CHANEL 六個字母橫跨表盤表圈，成為主要視覺符碼。白色陶瓷的J12 Wanted de CHANEL腕表則為33毫米尺寸，金銀絲細工製作CHANEL logo字樣，以富藝術美感的不對稱結構從表圈至表盤延伸展開。

★最香奈兒的經典風格

雖然都是別具辨識度的八角造型，但香奈兒的第一款腕表Première線條比例更為纖柔優雅，因此這次限量版Première Wanted de CHANEL的設計，在表鍊上墜飾六個能隨著腕際自由律動「CHANEL」字母吊飾，在女性化與搖滾感中達到巧妙的平衡。

八角造型更為年輕的Boy·Friend系列Boy·Friend Wanted de CHANEL腕表，則是以精鋼打造六個CHANEL字母鉚接裝飾於皮革表帶上，表殼一側為「CHA」，另一側則是「NEL」字樣，襯托90年代馬賽克風格設計的黑色漆面表盤，展現男孩子氣的活潑氣質。

以包包叩頭圍靈感創新的Code Coco腕表，限量的Code Coco Wanted de CHANEL版本，運用強而有力的圖騰化六個字母巧妙妝點皮革表帶，整體設計致敬搖滾年代的自信傲氣與華麗至上，其中CHANEL字樣更成為引起共鳴的精神象徵。

J12 Wanted de CHANEL 38毫米黑色高抗磨陶瓷與精鋼表殼、COSC認證Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，25萬9,000元。圖／香奈兒提供
J12 Wanted de CHANEL 38毫米黑色高抗磨陶瓷與精鋼表殼、COSC認證Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，25萬9,000元。圖／香奈兒提供
CHANEL全新呈獻「CHANEL WANTED」限定腕表系列。圖／香奈兒提供
CHANEL全新呈獻「CHANEL WANTED」限定腕表系列。圖／香奈兒提供
J12 Wanted de CHANEL 33毫米腕表，白色高抗磨陶瓷搭配精鋼表殼、高精準石英機芯，19萬6,000元。圖／香奈兒提供
J12 Wanted de CHANEL 33毫米腕表，白色高抗磨陶瓷搭配精鋼表殼、高精準石英機芯，19萬6,000元。圖／香奈兒提供
Code Coco Wanted de CHANEL精鋼腕表，27萬3,000元。圖／香奈兒提供
Code Coco Wanted de CHANEL精鋼腕表，27萬3,000元。圖／香奈兒提供
CHANEL全新呈獻「CHANEL WANTED」限定腕表系列。圖／香奈兒提供
CHANEL全新呈獻「CHANEL WANTED」限定腕表系列。圖／香奈兒提供
J12 Highly Wanted de CHANEL腕表組，6款38毫米J12腕表亦可單獨販售。每款限量發行5枚，霧面黑色高抗磨陶瓷及精鋼表殼飾以黑色塗層、單鑽表冠、Caliber 12.1自動上鍊機械機芯經COSC*認證、黑色自動盤鑲鑽石，單只腕表145萬2,000元。圖／香奈兒提供
J12 Highly Wanted de CHANEL腕表組，6款38毫米J12腕表亦可單獨販售。每款限量發行5枚，霧面黑色高抗磨陶瓷及精鋼表殼飾以黑色塗層、單鑽表冠、Caliber 12.1自動上鍊機械機芯經COSC*認證、黑色自動盤鑲鑽石，單只腕表145萬2,000元。圖／香奈兒提供
Code Coco Wanted de CHANEL精鋼腕表，27萬3,000元。圖／香奈兒提供
Code Coco Wanted de CHANEL精鋼腕表，27萬3,000元。圖／香奈兒提供
CHANEL全新呈獻「CHANEL WANTED」限定腕表系列。圖／香奈兒提供
CHANEL全新呈獻「CHANEL WANTED」限定腕表系列。圖／香奈兒提供
Première Wanted de CHANEL精鋼腕表，19萬8,000元。圖／香奈兒提供
Première Wanted de CHANEL精鋼腕表，19萬8,000元。圖／香奈兒提供
CHANEL全新呈獻「CHANEL WANTED」限定腕表系列。圖／香奈兒提供
CHANEL全新呈獻「CHANEL WANTED」限定腕表系列。圖／香奈兒提供
Code Coco Wanted de CHANEL精鋼腕表，27萬3,000元。圖／香奈兒提供
Code Coco Wanted de CHANEL精鋼腕表，27萬3,000元。圖／香奈兒提供
J12 Wanted de CHANEL 38毫米腕表，黑色高抗磨陶瓷與精鋼表殼、COSC認證Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，25萬9,000元。圖／香奈兒提供
J12 Wanted de CHANEL 38毫米腕表，黑色高抗磨陶瓷與精鋼表殼、COSC認證Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，25萬9,000元。圖／香奈兒提供
J12 Highly Wanted de CHANEL腕表組，6款38毫米J12腕表亦可單獨販售。每款限量發行5枚，霧面黑色高抗磨陶瓷及精鋼表殼飾以黑色塗層、單鑽表冠、Caliber 12.1自動上鍊機械機芯經COSC*認證、黑色自動盤鑲鑽石，單只腕表145萬2,000元。圖／香奈兒提供
J12 Highly Wanted de CHANEL腕表組，6款38毫米J12腕表亦可單獨販售。每款限量發行5枚，霧面黑色高抗磨陶瓷及精鋼表殼飾以黑色塗層、單鑽表冠、Caliber 12.1自動上鍊機械機芯經COSC*認證、黑色自動盤鑲鑽石，單只腕表145萬2,000元。圖／香奈兒提供
Première Wanted de CHANEL精鋼腕表，19萬8,000元。圖／香奈兒提供
Première Wanted de CHANEL精鋼腕表，19萬8,000元。圖／香奈兒提供
Boy·Friend Wanted de CHANEL精鋼腕表，17萬1,000元。圖／香奈兒提供
Boy·Friend Wanted de CHANEL精鋼腕表，17萬1,000元。圖／香奈兒提供
J12 Wanted de CHANEL 33毫米腕表，白色高抗磨陶瓷搭配精鋼表殼、高精準石英機芯，19萬6,000元。圖／香奈兒提供
J12 Wanted de CHANEL 33毫米腕表，白色高抗磨陶瓷搭配精鋼表殼、高精準石英機芯，19萬6,000元。圖／香奈兒提供
Boy·Friend Wanted de CHANEL精鋼腕表，17萬1,000元。圖／香奈兒提供
Boy·Friend Wanted de CHANEL精鋼腕表，17萬1,000元。圖／香奈兒提供
Boy·Friend Wanted de CHANEL精鋼腕表，17萬1,000元。圖／香奈兒提供
Boy·Friend Wanted de CHANEL精鋼腕表，17萬1,000元。圖／香奈兒提供

腕表 香奈兒

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