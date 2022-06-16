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寫給蕭邦的情書 萬寶龍全新音樂家系列特別版書寫工具
精品品牌萬寶龍（Montblanc）過往常透過符碼、工藝的加持，以書寫工具向跨領域的文化致意。品牌近日推出全新音樂家系列特別版書寫工具，首款作品便以波蘭音樂家蕭邦為主題，並將蕭邦（Frédéric François Chopin）的經典之作「降B小調第9號第1首」巧妙融入設計，更添書寫與收藏的雙重樂趣。
10年曾有廣告大受歡迎，描述情人好久不見的複雜心緒，而其背景音樂正是蕭邦的夜曲降B小調第9號第1首，令人動容、久久不已。而蕭邦不僅是19世紀浪漫主義音樂的巨匠，同時也身兼作曲家、鋼琴家，因此新款書寫工具更在眾多細節中，以設計向蕭邦致意；例如鋼琴弦槌的形體便融入了筆夾形狀，而筆蓋圓環上與萬寶龍標誌並列的五線譜與符號則擷取自「降B小調第9號第1首」中的片段，筆身上的藍色觀墨窗則讓人聯想到1991年曾以蕭邦為主題的電影《藍色樂章》（La Note Bleue），而蕭邦的情人George Sand也曾以藍色來形容蕭邦的音樂聆聽感受。
全系列包含鋼筆、鋼珠筆與原子筆，訂價約為27,700元至18,800元不等。而無論是鋼筆、鋼珠筆或原子筆，都將以特殊的禮盒包裝，並附上一本印有「降B小調第9號第1首」音符的筆記本，同時每售出一只致敬弗德里克蕭邦特別版書寫工具，萬寶龍文化基金會還將捐贈10或20歐元，以支持不同主題的文化專案。
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