發展數位陶藝課程 7影片體驗手捏土魅力
疫情影響數位學習越來越普遍，新北市鶯歌陶瓷博物館發展陶藝數位家教，6月起連續7周於每周六推出宅陶藝線上陶作課程，7部線上陶藝影片教學，於陶博館粉絲專頁周周首播，除增進陶藝，還可參加指定任務抽獎。
宅陶藝線上陶作課程影片由陶博館3位老師規畫錄製，跟著老師引導在家中日常用品尋找玩陶工具，7種主題陶作示範讓居家防疫也能體驗陶藝DIY魅力。影片包括土條成形纏繞畫、動物狂想曲、拓葉造型盤、手捏咖啡杯、手捏甜點盤、壓印質感小陶罐、皇冠小燭台等。相關影片可製陶博館粉專查詢，陶博館鼓勵民眾到文具店或陶品集線上商店購買陶土發揮創意巧思。
陶博館長張啟文表示，陶博館數位服務包含數位多元線上展覽、數位典藏欣賞、陶瓷學院課程、podcast等均為免費學習資源。近期將實體陶藝課程轉型為智慧課程推出宅陶藝線上陶作課程，讓家長輕鬆安排孩子參與生活化、多樣性的活動，課程除介紹淺顯易懂玩陶技巧，民眾如果注意聽到影片中老師說的捏陶技巧，分享老師提點的內容，就有機會獲得精美好禮。
另外，陶博館粉絲專頁6月8日推出Q寶怪獸動物園彩繪教學影片，將在6月份陸續辦理抽獎活動，預計送出600份Ｑ寶暖心材料包，完成指定任務的粉絲，將有機會獲得材料包。
陶博館官方網站： http://www.ceramics.ntpc.gov.tw
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