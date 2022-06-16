票房力抗疫情！外百老匯音樂劇《LPC》演出最後倒數 劇迷瘋搶

今年一月起於台北信義區PLAYground南村劇場駐演的外百老匯音樂劇《I Love You, You’re Perfect, Now Chane》（下稱《LPC》），在創下台灣音樂劇最長連演記錄後，即將進入最後倒數階段，長達半年的演期將於七月二日劃下終點。不僅創造紀錄，更在經歷疫情起伏高低中，仍然締造全方位口碑好評與票房佳績。如今大批劇迷瘋搶僅剩場次，紛紛大喊「真的看一場少一場！」

由活性界面製作聯手聯合數位文創及大清華傳媒出品製作的《LPC》，是外百老匯史上第二長壽的音樂劇，每次由4名演員擔綱演出，不停切換詮釋50多個人生角色，談論20段關於約會、伴侶、婚姻、家庭與愛情的人生故事。為保留原汁原味的內容，全劇以英文對白與演唱，搭配中文字幕，並由11位台灣實力派演員：陳品伶、鍾琪、蔡邵桓（叉燒）、周家寬、江翊睿、倪安東、張稜、賴珮如、藍紫綾、謝雅兒、Steven Sun 輪流搭配演出。自開演至今叫好叫座，《LPC》成為當前台灣表演藝術市場最炙手可熱的演出。

LPC第115場經典卡司組合最後一場 疫情後演出滿座口碑爆棚。圖／活性界面製作提供

《LPC》在五月份打破百場演出紀錄之際歷經疫情高峰，因疫停演了13場，但旋即以最完善的姿態重返南村劇場。隨後票房也力抗疫情，週末甚至出現一票難求的狀態，《LPC》劇組齊心協力下度過了表演藝術市場寒冬，並持續打破自身締造的紀錄，最終將演出139場，於七月二日晚上和劇迷暫別。半年來的演出締造了將近兩萬名觀眾的來客量，並且有近百位觀眾至少「三刷」，甚至有為數不少的觀眾已超過「十刷」，更引來KOL、政商界人士、藝人等主動強力推薦，足見這部戲充滿了台灣少見的百老匯魅力以及娛樂動能。