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YouTuber韓勾ㄟ金針菇又聯名全家 9款新品開賣前聲量破千筆

DailyView網路溫度計／ 姜雅馨
圖擷自「韓勾ㄟ金針菇」臉書粉專
圖擷自「韓勾ㄟ金針菇」臉書粉專

百萬YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」在個人頻道時常介紹台韓美食與文化、拍攝與家人的互動，親民可愛的形象也讓她一夕爆紅，自創品牌「金家ㄟ」也備受網友關注，從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「韓勾ㄟ金針菇」近半年聲量趨勢，也能發現在2月23日金針菇從韓國返台後，與全家聯名推出泡菜鮪魚、辣炒豬肉、江原道雪蟹蟹膏三種大飯糰口味，帶起3,720筆網路聲量。

「韓勾ㄟ金針菇」YouTuber網路口碑排行榜

▲「韓勾ㄟ金針菇」位居網路溫度計的YouTuber網路口碑第49名。

image source:《DailyView網路溫度計》YouTuber網路口碑排行（2022/03/17~2022/06/19)

韓勾ㄟ金針菇與全家聯名推出三款飯糰

image source:Facebook／韓勾ㄟ金針菇

6月14日韓勾ㄟ金針菇釋出「韓國稀有食物」影片，宣布將與全家再度聯名9款商品，不僅引發觀眾期待，在開賣前也有不少IG美食部落客討論，累積逾2,031筆網路聲量，現在就讓《DailyView網路溫度計》帶你一起來看韓勾ㄟ金針菇介紹9款聯名商品、不會白跑一趟的小秘訣吧～

「韓勾ㄟ金針菇」近半年聲量趨勢變化

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

＃大飯糰全州風味拌飯

除了先前推出的三種口味大飯糰，這次金針菇另推出「全州風味拌飯大飯糰」！內餡包含豆芽和豬肉，包裹的白飯則使用紅蘿蔔、小黃瓜、麻油、海苔拌飯，製作出迷你版全州拌飯，金針菇試吃後也大讚「只吃飯體也超級好吃，因為有豆芽口感非常鮮脆」，自認是「飯糰界最創新的口味」。

金家ㄟ大飯糰全州風味拌飯

image source:翻攝YouTube／韓勾ㄟ金針菇

＃韓式牛肉拌飯

金家ㄟ「韓式牛肉拌飯」配菜包含海苔、辛奇、油菜、牛肉、豆芽及整顆蛋，金針菇透露在吃拌飯的時候可以使用筷子和湯匙一起攪拌，才能將整碗拌飯攪拌均勻，讓你每吃一口都能品嚐到滿滿的配菜。

金家ㄟ韓式牛肉拌飯

image source:Facebook／韓勾ㄟ金針菇

金家ㄟ韓式牛肉拌飯

image source:翻攝YouTube／韓勾ㄟ金針菇

＃韓式牛肉飯卷

金針菇在影片中提及「韓式牛肉飯卷」加入韓國料理中常見的「黃醃蘿蔔」，除了吃起來比較不會那麼鹹，也是韓國飯卷裡的必備食材，金針菇偷偷分享自己是「飯捲不切派」，「我之前在韓國要去補習班之前，都會買一個飯卷來吃，我都會跟賣飯卷的老闆說我不要切，這樣才能推一口就吃一口」。

金家ㄟ韓式牛肉飯卷

image source:Facebook／韓勾ㄟ金針菇

金家ㄟ韓式牛肉飯卷

image source:翻攝YouTube／韓勾ㄟ金針菇

＃韓式蒸包

韓式蒸包有泡菜豬肉、春川起士辣雞、紫薯地瓜、紅豆共4種口味，每款包子上面皆烙印「金家ㄟ」LOGO，金針菇說明韓式蒸包麵包體比台式包子蓬鬆，另外包子蒸熟後因為很燙，所以韓文又叫做「호빵」，口感上泡菜豬肉的辣度會比春川起士辣雞還辣，紫薯地瓜蒸包採用台農57號地瓜所以甜度適中，紅豆蒸包則在紅豆泥內餡中加入紅豆，對於紅豆泥派、紅豆派來說剛剛好。

金家ㄟ韓式蒸包

image source:Facebook／韓勾ㄟ金針菇

金家ㄟ韓式蒸包

image source:翻攝YouTube／韓勾ㄟ金針菇

金家ㄟ韓式蒸包

image source:翻攝YouTube／韓勾ㄟ金針菇

＃酷繽沙

全家酷繽沙這次也和金針菇聯名合作，香蕉牛奶布朗尼酷繽沙在冰沙上方放入一顆顆布朗尼，柚子金萱茶酷繽沙以柚子金萱茶為基底，加入蘆薈顆粒與奶蓋，讓你邊喝冰沙嘴巴也不會無聊～

金家ㄟ香蕉牛奶布朗尼酷繽沙、柚子金萱茶酷繽沙

image source:Facebook／韓勾ㄟ金針菇

金家ㄟ香蕉牛奶布朗尼酷繽沙

image source:翻攝YouTube／韓勾ㄟ金針菇

金家ㄟ柚子金萱茶酷繽沙

image source:翻攝YouTube／韓勾ㄟ金針菇

想要手刀購買全家與韓勾ㄟ金針菇聯名商品，不用擔心自己白跑一趟，現在只要下載「全家便利商店」APP，註冊成為會員之後就能從「地圖趣」中的「最愛YouTuber」地圖中找到離你最近的門市剩餘庫存囉！

全家便利商店APP「YouTuber聯名地圖」

image source:翻攝全家便利商店APP

全家便利商店APP「YouTuber聯名地圖」

image source:翻攝全家便利商店APP

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