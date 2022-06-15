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遠傳friDay購物618全面下殺3折起 最高回饋50%遠傳幣

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Dyson Digital Slim SV18輕量吸塵器特價13,900元，結帳再享9.5折優惠，還送10%遠傳幣及LED發光吸頭，6月19日前透過LINE購物導購，再送10% LINE POINT。圖／遠傳friDay購物提供
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小米旗艦館6月21日前也推出年中慶限時優惠，Xiaomi掃拖機器人2 Ultra集塵版現省2,000元，特價12,995元；米家智慧空氣循環扇省200元，特價1,495元。居家娛樂促銷也不手軟，Switch電力加強版＋健身環＋豪華收納包套組，特價免萬元；還有遠距教學ASUS x515ea 15吋I5SSD窄邊框輕薄筆電破盤特價免2萬元。

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Panasonic 18kg滾筒式洗脫變頻洗衣機，下殺逾6千元，特價31,255元，限量10台。圖／遠傳friDay購物提供
Panasonic 18kg滾筒式洗脫變頻洗衣機，下殺逾6千元，特價31,255元，限量10台。圖／遠傳friDay購物提供
Xiaomi掃拖機器人2 Ultra集塵版現省2,000元，特價12,995元。圖／遠傳friDay購物提供
Xiaomi掃拖機器人2 Ultra集塵版現省2,000元，特價12,995元。圖／遠傳friDay購物提供
Nespresso Lattissima one膠囊咖啡機，特價8,600元。圖／遠傳friDay購物提供
Nespresso Lattissima one膠囊咖啡機，特價8,600元。圖／遠傳friDay購物提供

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