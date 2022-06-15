快訊

王陽明商業大亨外公離世 曝超狂背景「他是我的英雄」

普悠瑪翻車事故 司機員稱有受訓但沒經過考試：怎期待我會開車？

新北提名 綠委嗆林佳龍：要的就搶 不要的就塞給政敵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不用跑台北了！北海道冰淇淋之神CREMIA七月插旗新竹

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
來自日本北海道的CREMIA霜淇淋，預定7月1日插旗新竹巨城購物中心。圖／摘自Big City遠東巨城購物中心官方FB粉絲團。
來自日本北海道的CREMIA霜淇淋，預定7月1日插旗新竹巨城購物中心。圖／摘自Big City遠東巨城購物中心官方FB粉絲團。

被譽為日本北海道冰淇淋之神的「CREMIA」自從3月登台以來，迅速搶占社群打卡版面，更吸引許多甜點控爭相排隊嘗鮮，繼台北快閃店點後，品牌宣布將於7月將插旗新竹巨城購物中心，消息一出讓新竹網友歡呼「不用再跑台北了！」、「我還不吃爆！」。

來自日本北海道的「CREMIA」冰淇淋創業超過50年，以濃郁奶香、入口即化的口感擄獲許多人的心，更是台灣旅客訪日必吃的甜點之一。先前在台北在捷運南京三民站附近的快閃店開賣時，就吸引民眾大排長龍，4月則轉進台北信義區快閃，如今則是跨足新竹地區。

得知CREMIA霜淇淋即將插旗新竹，在地粉絲紛紛熱情留言：「我在日本的最愛」、「懷念的日本味」、「7月聚願望清單」、「新竹是不是要發達ㄌ！日本高級冰！」

新竹 日本 快閃

延伸閱讀

純白建築超夢幻！ 新竹文創館「雲云之丘」新意境 2024再現日治古蹟新風貌

「新竹大車站」複合式跨站平台動工！　車站、古蹟、商圈、市民活動空間結合為一

PLG／攻城獅、勇士爭冠 總冠軍賽周六開戰

新竹小兄妹遇機車禮讓「點頭感謝」 網見15秒影片驚：以為在日本

相關新聞

設計逛大街／藍天一隅 農城趣 Blue Sky Town

一切的起緣在於設計師來到雲林的大學兼課期間，發現當地舒服居住的地方不多，因此在虎尾地區自己的空間打造一個結合當地文化的特色民宿，提供背包客一個滿滿的文化生活體驗，以半開放式的起居空間與機能配置，提供一個與人交流、互動式的空間特性。

遠傳friDay購物618全面下殺3折起 最高回饋50%遠傳幣

把握上半年促銷最後一檔618，遠傳firDay購物超強優惠搶先登場，超值商品下殺3折起，6月15日更提前祭出一日限定全站...

不用跑台北了！北海道冰淇淋之神CREMIA七月插旗新竹

被譽為日本北海道冰淇淋之神的「CREMIA」自從3月登台以來，迅速搶占社群打卡版面，更吸引許多甜點控爭相排隊嘗鮮，繼台北...

回溯過去 放眼未來——古樸與先鋒的交匯

空間略呈方形，有城墻環繞，四面均設城門，城內縱橫交錯，布局有如棋盤，此為龐貝。如果說Pompeii是UMA WANG通過設計對歷史的解構與還原，那麽這個空間則是通過所有素材去試圖回溯這一失落的文明。是致敬，也是回溯歷史後的新生。

迎戰618 愛買線上購Apple Watch限時9.4折 萊爾富App電子餐券買1送1

迎接618購物節，除了各大電商平台卯足全力推優惠，實體通路也紛紛與電商平台結合，抓緊檔期商機。愛買線上購物於蝦皮商城推i...

「饗食天堂」限時折扣只要730元起！饗賓集團餐券KKday限時5天開搶

隨著國內疫情趨緩及疫苗施打率提升，餐廳訂位和餐飲票券類型商品表現逐漸回穩，為趁勢刺激買氣，KKday特別推出「618爆閃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。