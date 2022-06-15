不用跑台北了！北海道冰淇淋之神CREMIA七月插旗新竹

被譽為日本北海道冰淇淋之神的「CREMIA」自從3月登台以來，迅速搶占社群打卡版面，更吸引許多甜點控爭相排隊嘗鮮，繼台北快閃店點後，品牌宣布將於7月將插旗新竹巨城購物中心，消息一出讓新竹網友歡呼「不用再跑台北了！」、「我還不吃爆！」。

來自日本北海道的「CREMIA」冰淇淋創業超過50年，以濃郁奶香、入口即化的口感擄獲許多人的心，更是台灣旅客訪日必吃的甜點之一。先前在台北在捷運南京三民站附近的快閃店開賣時，就吸引民眾大排長龍，4月則轉進台北信義區快閃，如今則是跨足新竹地區。

得知CREMIA霜淇淋即將插旗新竹，在地粉絲紛紛熱情留言：「我在日本的最愛」、「懷念的日本味」、「7月聚願望清單」、「新竹是不是要發達ㄌ！日本高級冰！」