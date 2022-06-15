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「饗食天堂」限時折扣只要730元起！饗賓集團餐券KKday限時5天開搶
隨著國內疫情趨緩及疫苗施打率提升，餐廳訂位和餐飲票券類型商品表現逐漸回穩，為趁勢刺激買氣，KKday特別推出「618爆閃價」精選熱門餐券優惠活動，自6月16日起推出限時5天的饗賓集團餐券超值檔期活動。包括高人氣buffet品牌「饗食天堂」、精緻蔬食buffet「果然匯」、跨界鍋物「小福利」、「開飯川食堂」等眾多餐飲品牌，都祭出市場最低價，於KKday獨家線上開搶。
「618爆閃價」精選熱門餐券優惠將於6月16日早上10:00開賣，銷售至6月20日晚上23:59，票券皆已包含10%服務費，一張起訂即享優惠價，不用湊張數；另可搭配Shopback於6月16日至6月19日加碼10%回饋，享有更多優惠。
在這一波餐券優惠中，「饗食天堂」平日下午茶時段原價768元，限時折扣價730元（約9.5折），平假日熱門的午餐和晚餐時段，也只要900元起。
目前全台已有五間分店的熱門buffet蔬食品牌「果然匯」，平日下午茶餐券原價592元，優惠期間只要575元（約9.7折），假日午餐和晚餐時段限時優惠685元（約9.7折）。
2021年開幕時就引爆一波話題的火鍋吃到飽「小福利」，鮮切肉品吃到飽原價768元，限時優惠740元（約9.7折），最頂級的極饗和牛套餐優惠價960元，不到千元的價格就能盡情享用美味和牛和豐富肉品。
此外，本次餐券快閃還有個內行必買的全新上架商品「開飯、饗泰多、真珠｜同饗餐飲優惠套券」，適用饗賓集團旗下單點式的開飯川食堂、饗泰多泰式料理和真珠台灣家味等餐廳，超值現金抵用券快閃優惠，只要459元即可於指定餐廳抵用500元餐費，每張現省41元，精打細算的吃貨絕不可錯過。
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