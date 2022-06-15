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迎戰618 愛買線上購Apple Watch限時9.4折 萊爾富App電子餐券買1送1
迎接618購物節，除了各大電商平台卯足全力推優惠，實體通路也紛紛與電商平台結合，抓緊檔期商機。愛買線上購物於蝦皮商城推iPhone、Apple Watch限時限量下殺優惠，6月17日10:00，iPhone 13 Pro Max 256GB特價39,390元；6月18日00:00，Apple Watch Series 7 GPS 45mm鋁金屬殼搭運動型錶帶9.4折，特價12,642元，還可搭配平台優惠券折上加折。
萊爾富線上蝦皮商城「Hi-Life萊爾富網路旗艦店」也不遑多讓，6月18日當日祭出多項限時優惠，包括購買指定品項單筆訂單滿618元，就送限量御衣坊強效水垢清潔劑乙件（限量200份，送完為止）；指定寵物商品成箱優惠價，最低下殺5.8折；還有防疫必備的人氣熱銷指定醫療口罩，當日更限時下殺4.6折；此外，Yahoo奇摩超級商城的「Hi-Life萊爾富網路旗艦店」，即日起至6月28日同樣也推出滿額贈活動，民眾於活動期間首筆消費滿666元，就送Hi Café大杯冰美式咖啡兌換序號乙個。此外，6月28日前網購商品選擇「萊爾富門市」完成取貨，小白單收據即可免費參加「萊領包裹100%中獎」活動，將享有指定糖果巧克力與飲品折價優惠。
而萊爾富於自家App「Hi-Life VIP」內的整買零取「生活票券」專區，也與人氣連鎖吃到飽名店「千葉火鍋」強強聯手，即日起至6月28日推出「買餐券就送黑牛乙盤」的千葉火鍋全新票券，還有黃金榴槤冰、火鍋雙人套票等，最低4.9折起。人氣熱銷的「漢堡王」電子餐券，也限時推出限量雞塊、辣薯球、華鱈魚堡、大杯飲料買1送1優惠；喜愛挑戰特殊風味的民眾，更不能錯過期間限定商品香菜花生牛2入特價158元的優惠，全台限量1,000份，售完為止。
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