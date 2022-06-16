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搶攻藝文商機！入住六福萬怡送《吉卜力動畫大師—高畑勲展》雙人票

聯合新聞網／ 聯合數位文創
入住六福萬怡一晚，贈《吉卜力動畫大師—高畑勲展》雙人票，品味大師創作《螢火蟲之墓》經典動畫的各種細節。圖／聯合數位文創、© 野坂昭如／新潮社, 1988
入住六福萬怡一晚，贈《吉卜力動畫大師—高畑勲展》雙人票，品味大師創作《螢火蟲之墓》經典動畫的各種細節。圖／聯合數位文創、© 野坂昭如／新潮社, 1988

台北六福萬怡酒店搶攻藝文商機，發揮四鐵共構交通便利、鄰近台北流行音樂中心的優勢，將「隨心樂悠遊住房專案」結合《吉卜力動畫大師-高畑勲展》，於6月18日至6月30日間，雙人入住卓越客房一晚、享受2客早餐，並贈送價值780元雙人套票，只要3,999元起，邀請粉絲們一起欣賞吉卜力工作室三巨頭之一的高畑勲大師作品，回憶《螢火蟲之墓》、《平成狸合戰》、《輝耀姬物語》等經典動畫，從生平介紹到創作起源、故事靈感、分鏡手稿、影像等，細細品味高畑勲大師對每一部作品的堅持。

日本動畫巨匠高畑勲於2018年因肺癌病逝，他的堅持、慢工出細活的美學、對作品細膩要求的考究讓人欽佩，深深影響其他創作者，吉卜力工作室希望他的背影及精神能讓更多人知道並傳承下去，於是「吉卜力動畫大師-高畑勲展」自2019年於日本巡迴，創下廣大迴響後，2022年暑假首次移師海外，由聯合數位文創主辦，全台唯一展點就在台北流行音樂中心，展件高達2,000件。

位於南港車站上方的台北六福萬怡酒店，向來是旅人和市區在地居民穿梭往來的重要地標，與鄰近的瓶蓋工廠和台北流行音樂中心串接合作，共同匯聚文化藝術能量，推動南港藝文發展，近年更敢於引領飯店新潮流，與藝術團隊合作，將飯店場域轉化成魔幻劇場，打造沉浸式互動體驗，顛覆人們對住宿的既定印象，開創旅遊新玩樂模式外，為旅遊創建新價值。

台北六福萬怡酒店將「隨心樂悠遊住房專案」結合《吉卜力動畫大師-高畑勲展》雙人套票，提供全台各地前來觀展的粉絲最佳休憩場域，入住卓越客房一晚後，翌日還能享受2客美味早餐，平日(周日至周四)入住3,999元，假日(週五、週六)為5,499元，6月底前入住加贈萬豪旅享家房晚及點數。

●「吉卜力動畫大師-高畑勲展」於 2022 年 6 月 18日至 9 月 25 日在臺北流行音樂中心文化館二樓特展廳（臺北市南港區市民大道8段99號）展出。購票請上 udn售票網，客服專線請洽(02)7721-6958 #2 （每日9:00-18:00）。

※ 台北六福萬怡酒店保有活動解釋權，活動內容依照官網公告資訊為主

動畫 吉卜力 酒店

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