女神必備款！秀智、米倉涼子就算撞款也要戴的CHAUMET

號稱「國民初戀」的南韓女神秀智，即將於6月底上檔Coupang Play的最新戲劇作品《安娜》（안나）中，嘗試反派角色，講述一個女人以細小的謊言開始，過著完全不同人生的故事。近日為宣傳，她也在個人IG陸續釋出劇照，刻劃「裕美」與「安娜」兩位不同的女子的人生際遇。在最優雅華麗的角色劇照中，可見秀智配戴了法國皇室珠寶品牌CHAUMET的經典Joséphine系列垂墜耳環，如水滴般的沿著她優雅的頸部線條流洩而下。

而因「派遣女醫 -- 大門未知子」廣為人知的米倉涼子，近日也在個人IG分享進錄音室錄製旁白的自拍照，正巧也配戴了CHAUMET同一Joséphine系列的垂墜耳環，展現日劇女王的高貴氣質。兩款Joséphine Aigrette Impériale耳環雖然造型迥異，但均以精緻柔美的優雅金屬線條，重新詮釋約瑟芬皇后最鍾愛的梨形車工鑽石，閃耀出屬於摩登女子的皇家風範，向這位風雅於型、自在於心的靈感繆斯致敬。 Joséphine Amour d'Aigrette鉑金單鑽戒指，鑲嵌一顆1克拉明亮式切割鑽石，以及鋪鑲明亮式切割鑽石。圖／CHAUMET提供 米倉涼子配戴的Joséphine Aigrette Impériale耳環，18K白金鋪鑲明亮式切割鑽石，約113萬9,000元。圖／CHAUMET提供 Joséphine Amour d'Aigrette鉑金單鑽戒指，鑲嵌一顆1克拉明亮式切割鑽石，以及鋪鑲明亮式切割鑽石。圖／CHAUMET提供 秀智配戴的Joséphine Aigrette Impériale耳環， 18K白金鑲嵌明亮式切割鑽石，約62萬8,000元。圖／CHAUMET提供 裴智秀配戴CHAUMET Joséphine系列耳環。圖／摘自IG @skuukzky 米倉涼子配戴CHAUMET Joséphine系列耳環和戒指。圖／摘自IG @ryoko_yonehara_0801