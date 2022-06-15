女神必備款！秀智、米倉涼子就算撞款也要戴的CHAUMET
號稱「國民初戀」的南韓女神秀智，即將於6月底上檔Coupang Play的最新戲劇作品《安娜》（안나）中，嘗試反派角色，講述一個女人以細小的謊言開始，過著完全不同人生的故事。近日為宣傳，她也在個人IG陸續釋出劇照，刻劃「裕美」與「安娜」兩位不同的女子的人生際遇。在最優雅華麗的角色劇照中，可見秀智配戴了法國皇室珠寶品牌CHAUMET的經典Joséphine系列垂墜耳環，如水滴般的沿著她優雅的頸部線條流洩而下。
而因「派遣女醫 -- 大門未知子」廣為人知的米倉涼子，近日也在個人IG分享進錄音室錄製旁白的自拍照，正巧也配戴了CHAUMET同一Joséphine系列的垂墜耳環，展現日劇女王的高貴氣質。兩款Joséphine Aigrette Impériale耳環雖然造型迥異，但均以精緻柔美的優雅金屬線條，重新詮釋約瑟芬皇后最鍾愛的梨形車工鑽石，閃耀出屬於摩登女子的皇家風範，向這位風雅於型、自在於心的靈感繆斯致敬。
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