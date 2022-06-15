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SWATCH染上彩虹配色！做自己驕傲說出「愛最大」

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
國際同志驕傲月，不僅服飾品牌推出相應的系列來慶祝，「國民手表」SWATCH也循往例，呈現特別款來共襄盛舉。圖／SWATCH提供
國際同志驕傲月，不僅服飾品牌推出相應的系列來慶祝，「國民手表」SWATCH也循往例，呈現特別款來共襄盛舉。圖／SWATCH提供

這個月是國際同志驕傲月，不僅服飾品牌推出相應的系列來慶祝，「國民手表」SWATCH也循往例，呈現特別款來共襄盛舉。延續了彩虹的配色，並運用於New Gent和Big Bold的表款上，展現無論什麼性取向，只有「愛最大」才是唯一公約數。

SWATCH自品牌創立以來，從不侷限於國界、性別、文化、思想、信仰、性格或任何意識形態，所以和LGBTQIA+族群站在一起是再自然不過的事了。因此在國際同志驕傲月的此刻，SWATCH依循過往將彩虹色彩揮灑在手，傳達尊重多元、包容不同，一同慶祝每個人獨一無二。

此次的Pride系列表款，採用了New Gent表款，搭配生物來源的有機表殼，最特別的部分，就是表盤與先前熱銷的「女王表」相同，為每日變化的日曆輪，因此除了彩虹配色，還會出現不同的LGBTQIA+象徵符號。另一款則為利用生物陶瓷打造表殼的Big Bold表款，多色彩虹表盤印上愛與和平的手勢及字樣，指針具有夜光效果，存在感十足。

DW呼應夏季時尚為主題，讓經典表款，使用粉嫩與清爽的顏色點綴。圖／Daniel Wellington提供
DW呼應夏季時尚為主題，讓經典表款，使用粉嫩與清爽的顏色點綴。圖／Daniel Wellington提供

另外，即使不是為了同志驕傲月，配戴繽紛色彩腕表，也成為流行趨勢。因此，Daniel Willington（簡稱DW）在這季也順勢獻上，搭配了鮭魚粉、粉藍與薄荷綠的Iconic Link表款。DW呼應夏季時尚為主題，讓經典表款，使用粉嫩與清爽的顏色點綴，在這個適合與出遊的季節裡，讓整體穿搭在視覺上更顯沁涼舒適。三款腕表，皆提供了三種不同尺寸的選擇，無論男、女都能找到合適的設計。

SWATCH PRIDE系列New Gent腕表2,700元。圖／SWATCH提供
SWATCH PRIDE系列New Gent腕表2,700元。圖／SWATCH提供

SWATCH PRIDE系列Big Bold腕表3,950元。圖／SWATCH提供
SWATCH PRIDE系列Big Bold腕表3,950元。圖／SWATCH提供

Daniel Wellington Iconic Link Pastel腕表8,490元起。圖／Daniel Wellington提供
Daniel Wellington Iconic Link Pastel腕表8,490元起。圖／Daniel Wellington提供

Daniel Wellington Iconic Link Pastel腕表8,490元起。圖／Daniel Wellington提供
Daniel Wellington Iconic Link Pastel腕表8,490元起。圖／Daniel Wellington提供

Daniel Wellington Iconic Link Pastel腕表8,490元起。圖／Daniel Wellington提供
Daniel Wellington Iconic Link Pastel腕表8,490元起。圖／Daniel Wellington提供

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