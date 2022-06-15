SWATCH染上彩虹配色！做自己驕傲說出「愛最大」

這個月是國際同志驕傲月，不僅服飾品牌推出相應的系列來慶祝，「國民手表」SWATCH也循往例，呈現特別款來共襄盛舉。延續了彩虹的配色，並運用於New Gent和Big Bold的表款上，展現無論什麼性取向，只有「愛最大」才是唯一公約數。

SWATCH自品牌創立以來，從不侷限於國界、性別、文化、思想、信仰、性格或任何意識形態，所以和LGBTQIA+族群站在一起是再自然不過的事了。因此在國際同志驕傲月的此刻，SWATCH依循過往將彩虹色彩揮灑在手，傳達尊重多元、包容不同，一同慶祝每個人獨一無二。

此次的Pride系列表款，採用了New Gent表款，搭配生物來源的有機表殼，最特別的部分，就是表盤與先前熱銷的「女王表」相同，為每日變化的日曆輪，因此除了彩虹配色，還會出現不同的LGBTQIA+象徵符號。另一款則為利用生物陶瓷打造表殼的Big Bold表款，多色彩虹表盤印上愛與和平的手勢及字樣，指針具有夜光效果，存在感十足。

DW呼應夏季時尚為主題，讓經典表款，使用粉嫩與清爽的顏色點綴。圖／Daniel Wellington提供

另外，即使不是為了同志驕傲月，配戴繽紛色彩腕表，也成為流行趨勢。因此，Daniel Willington（簡稱DW）在這季也順勢獻上，搭配了鮭魚粉、粉藍與薄荷綠的Iconic Link表款。DW呼應夏季時尚為主題，讓經典表款，使用粉嫩與清爽的顏色點綴，在這個適合與出遊的季節裡，讓整體穿搭在視覺上更顯沁涼舒適。三款腕表，皆提供了三種不同尺寸的選擇，無論男、女都能找到合適的設計。

SWATCH PRIDE系列New Gent腕表2,700元。圖／SWATCH提供

SWATCH PRIDE系列Big Bold腕表3,950元。圖／SWATCH提供

Daniel Wellington Iconic Link Pastel腕表8,490元起。圖／Daniel Wellington提供

Daniel Wellington Iconic Link Pastel腕表8,490元起。圖／Daniel Wellington提供