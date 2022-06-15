陶晶瑩、李李仁好閃！金高「晶生相伴酒」限量2萬瓶

全台首支會盤旋舞動的「晶生相伴金門高粱酒」限量登場！黑松聯手金門酒廠，打造首款「比翼鳥」概念的愛情主題酒。品牌特別邀請藝人陶晶瑩、李李仁開箱，完美詮釋「晶生相伴金門高粱酒」對愛情的承諾。

「晶生相伴金門高粱酒」特別選於520告白日進行首批灌裝，每瓶盛裝520毫升坑道窖藏3年的陳高，豐富的前中後味，如同愛情的多樣風味。該酒款限量20,000瓶，即日起於全台地區酒類專賣店及金酒在台指定直營門市現貨販售；預購資訊請洽金酒在台指定直營門市（至6月30日止）。

「晶生相伴酒」採用110顆施華洛世奇元素水晶鑲嵌，並用純金包覆而成的「比翼鳥」，設計意涵以西方的鑽石恆久遠，融合東方的情比金堅，中西方意象融合，一起見證愛情永恆。金色「比翼鳥」背部為花式石銘心水晶，鳥身鳥翼皆鑲嵌白色及水藍色的施華洛世奇元素水晶，閃耀奪目，加上如同鑽石切割面的心形酒瓶設計，是最閃的愛情聖物。

藝人陶晶瑩、李李仁結婚17年，兩人感情如同「比翼鳥」，一路走來互相扶持，是演藝圈難得的模範夫妻。品牌特別邀請陶李首度開箱「晶生相伴酒」，陶晶瑩拿起酒瓶上的「比翼鳥」驚艷表示：「好詩意！」談到經營婚姻的祕訣，李李仁說：「人生最幸福的事，就是找到可以一起對飲的伴侶。」他舉起酒杯：「生活的難事，一杯酒解決不了，那就來兩杯，這就是窖藏3年陳高的愛情風味。」

此外，品牌同步推出限量10組的「晶生相伴酒」賦能NFT，圖像以3D建模完美呈現精湛工藝。每個NFT首位持有者，至金酒指定直營門市購買「晶生相伴酒」實體商品，還可兌換精美贈品。活動有效期間為今年6月15日至6月30日止，詳細內容以58金門高粱酒官方粉絲團公告為準：https://lihi1.com/nm5aU

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