嘉義人等到了！老乾杯進駐耐斯王子17樓 即日起試營運

老乾杯進軍嘉義了！乾杯集團旗下頂級和牛燒肉品牌「老乾杯」進駐「耐斯王子大飯店」17樓，在嘉義市中心打造一處可眺望阿里山美景的燒肉殿堂，樹立高空景觀餐廳新指標，即日起試營運。

乾杯（1269）集團看好餐飲市場中長期發展，在疫情動盪下展店腳步仍不停歇，此次鎖定彰雲嘉與北台南地區的招待、宴客市場，看好嘉義五星級「耐斯王子大飯店」擁有旅客、商務、饕客的高端集客力，此次旗下頂級和牛燒肉品牌「老乾杯」進駐、再注入高端餐飲的活水，共創嘉義市高品質消費新陣地。乾杯集團今年已拓展7家分店，現今海內外共61家店鋪，其中台灣40家、中國大陸21家。

新開幕的「老乾杯嘉義耐斯王子店」，位於嘉義耐斯王子大飯店17樓，坐擁絕佳的高空位置，一眼可將嘉義市景與綿延的玉山山脈盡收眼底。96坪的空間席設95席，以經典的和風摩登風格，延續品牌一貫的和風靜美，以日式傳統木格柵、拉門展現沉穩、反璞歸真的氣息，融合具線條感的金色箱型鏡面燈、鏡面牆，光影反射層疊出摩登現代的新穎感。特別沿著窗邊設置4~6人開放式座位，將美如畫的嘉義美景引進室內，讓賓客享用頂級和牛燒肉美味的同時，遠眺欣賞阿里山的風采。

此次特別設置了11間包廂，滿足注重隱私及疫情期間獨立用餐的消費需求，包廂間可相互打通，最大可容納18人。特別有2間VIP包廂，以日本茶室概念設計，內斂溫潤的木質調性，打造出具有Chief's Kitchen的獨特包廂，L型的大理石長桌最多能容納7位賓客，客人能一邊欣賞料理人燒烤、一邊享受料理，味覺、視覺雙享受。其中一間VIP包廂附設電子螢幕，提供會議簡報投放等多功能使用，滿足商務需求，另一間則擁有玻璃帷幕可與親朋好友獨賞美景、盡情歡聚。