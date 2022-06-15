熟悉的橡膠孔洞設計 你喜歡BALENCIAGA的Crocs包包嗎？

前幾年BALENCIAGA開始和Crocs展開合作，陸續推出了厚底鞋、高跟鞋、雨靴、拖鞋等單品，特殊造型設計總是能掀起話題。今年秋季，兩品牌再次攜手合作，不過這次他們打造的不是鞋子，而是包款。

BALENCIAGA今年秋季推出Crocs系列包包，橡膠材質和孔洞細節，搭配亮眼色調，外觀完全複製Crocs鞋子的最大特色。其中一款托特包提把和包身的銜接處可以看到小小的BALENCIAGA字樣，目前共提供螢光粉、螢光綠和黑色款。