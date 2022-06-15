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熟悉的橡膠孔洞設計 你喜歡BALENCIAGA的Crocs包包嗎？
前幾年BALENCIAGA開始和Crocs展開合作，陸續推出了厚底鞋、高跟鞋、雨靴、拖鞋等單品，特殊造型設計總是能掀起話題。今年秋季，兩品牌再次攜手合作，不過這次他們打造的不是鞋子，而是包款。
BALENCIAGA今年秋季推出Crocs系列包包，橡膠材質和孔洞細節，搭配亮眼色調，外觀完全複製Crocs鞋子的最大特色。其中一款托特包提把和包身的銜接處可以看到小小的BALENCIAGA字樣，目前共提供螢光粉、螢光綠和黑色款。
除了托特包之外，另外還有手機包，外觀可說是將托特包縮小、變窄，同樣是複製鞋款的設計風格，搭配上可調節的肩背帶，是很俏皮的裝飾配件。目前也提供了螢光粉、螢光綠和黑色款。
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