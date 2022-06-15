快訊

陳時中「咳起來骨頭會痛」 羅一鈞曝其他確診者情況

華視跑馬燈誤植戰爭、天災引發民眾恐慌 遭NCC裁罰100萬元

中國健康碼變電子鐐銬？河南防維權「被紅碼」事件

聽新聞
test
0:00 / 0:00

熟悉的橡膠孔洞設計 你喜歡BALENCIAGA的Crocs包包嗎？

聯合報／ 記者吳曉涵／台北即時報導
BALENCIAGA今年秋季推出Crocs系列包款。圖／摘自官網
BALENCIAGA今年秋季推出Crocs系列包款。圖／摘自官網

前幾年BALENCIAGA開始和Crocs展開合作，陸續推出了厚底鞋、高跟鞋、雨靴、拖鞋等單品，特殊造型設計總是能掀起話題。今年秋季，兩品牌再次攜手合作，不過這次他們打造的不是鞋子，而是包款。

BALENCIAGA今年秋季推出Crocs系列包包，橡膠材質和孔洞細節，搭配亮眼色調，外觀完全複製Crocs鞋子的最大特色。其中一款托特包提把和包身的銜接處可以看到小小的BALENCIAGA字樣，目前共提供螢光粉、螢光綠和黑色款。

除了托特包之外，另外還有手機包，外觀可說是將托特包縮小、變窄，同樣是複製鞋款的設計風格，搭配上可調節的肩背帶，是很俏皮的裝飾配件。目前也提供了螢光粉、螢光綠和黑色款。

手機包，23,700元。圖／摘自官網
手機包，23,700元。圖／摘自官網
BALENCIAGA今年秋季推出Crocs系列托特包款，39,600元。圖／摘自官網
BALENCIAGA今年秋季推出Crocs系列托特包款，39,600元。圖／摘自官網
手機包，23,700元。圖／摘自官網
手機包，23,700元。圖／摘自官網
BALENCIAGA Crocs高跟鞋。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA Crocs高跟鞋。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA今年秋季推出Crocs系列托特包款，39,600元。圖／摘自官網
BALENCIAGA今年秋季推出Crocs系列托特包款，39,600元。圖／摘自官網
Crocs Pool拖鞋式涼鞋。圖／BALENCIAGA提供
Crocs Pool拖鞋式涼鞋。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA曾推出厚底Crocs。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA曾推出厚底Crocs。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA今年秋季推出Crocs系列托特包款，39,600元。圖／摘自官網
BALENCIAGA今年秋季推出Crocs系列托特包款，39,600元。圖／摘自官網

高跟鞋

延伸閱讀

好搭造型又防水 用一雙時尚雨鞋甩開雨天煩躁心情

Kanye West跌落神壇？Yeezy加持Gap失靈！品牌銷售額由盈轉虧

台橡：天然橡膠與丁二烯處正價差 合成橡膠業有撐

「最美小三」韓韶禧有穿 BALENCIAGA破爛鞋真面目曝光

相關新聞

女神必備款！秀智、米倉涼子就算撞款也要戴的CHAUMET

號稱「國民初戀」的南韓女神秀智，即將於6月底上檔Coupang Play的最新戲劇作品《安娜》（안나）中，嘗試反派角色，...

SWATCH染上彩虹配色！做自己驕傲說出「愛最大」

這個月是國際同志驕傲月，不僅服飾品牌推出相應的系列來慶祝，「國民手表」SWATCH也循往例，呈現特別款來共襄盛舉。延續了...

在漂流的過程中定義自我 Entadar Urban Sacoche包包重新詮釋輕旅行

來自台灣的Entadar 品牌，名稱源於亞熱帶海漂植物 Entada （鴨血藤），這種沿著海岸生長的藤蔓植物，種子可以在海上漂流兩週到兩個月。漂流、遷徙與生根的過程特別能夠代表台灣的海島文化。

foodpanda無差別加收「平台費」引爭議！負評爆增為正評5倍

美食外送平台foodpanda於2022年6月6日宣布將在6月7日起因應「營業考量」在北北基、桃園市、新竹縣市加收3～5元「平台費」，就連「pandapro訂閱制」的用戶也受到影響，引發網友強烈反彈，退訂的負面聲量是正面聲量5倍之多。

陶晶瑩、李李仁好閃！金高「晶生相伴酒」限量2萬瓶

全台首支會盤旋舞動的「晶生相伴金門高粱酒」限量登場！黑松聯手金門酒廠，打造首款「比翼鳥」概念的愛情主題酒。品牌特別邀請藝...

熟悉的橡膠孔洞設計 你喜歡BALENCIAGA的Crocs包包嗎？

前幾年BALENCIAGA開始和Crocs展開合作，陸續推出了厚底鞋、高跟鞋、雨靴、拖鞋等單品，特殊造型設計總是能掀起話...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。