在漂流的過程中定義自我 Entadar Urban Sacoche包包重新詮釋輕旅行
來自台灣的Entadar 品牌，名稱源於亞熱帶海漂植物 Entada （鴨血藤），這種沿著海岸生長的藤蔓植物，種子可以在海上漂流兩週到兩個月。漂流、遷徙與生根的過程特別能夠代表台灣的海島文化。
設計理念以運動、通勤與旅行需要的物件大小來開發配件，讓每一趟日常與非日常的轉換變得更加輕便有趣。而Urban Sacoche登山補給包揉合戶外運動與城市機能，背上它，爬山的過程帶上能量棒及一些重要的手機及零錢，就可以在爬山過程中輕巧登頂。
享受登頂的迷人風景，黃灰迷彩使用的布料是防水風衣材質，台灣純手工製作，結合了更優雅的流線圓弧設計，注重商品的機能性以及輕便與防水性。戶外輕旅行，在迷人風景中重新定義自己。有.設計「夏日風格圖鑑」活動登場，Entadar海漂計畫今夏與你一起享受夏日派對！詳情請看活動頁。
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