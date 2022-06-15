在漂流的過程中定義自我 Entadar Urban Sacoche包包重新詮釋輕旅行

來自台灣的Entadar 品牌，名稱源於亞熱帶海漂植物 Entada （鴨血藤），這種沿著海岸生長的藤蔓植物，種子可以在海上漂流兩週到兩個月。漂流、遷徙與生根的過程特別能夠代表台灣的海島文化。

圖 / 有.設計 uDesign 提供

設計理念以運動、通勤與旅行需要的物件大小來開發配件，讓每一趟日常與非日常的轉換變得更加輕便有趣。而Urban Sacoche登山補給包揉合戶外運動與城市機能，背上它，爬山的過程帶上能量棒及一些重要的手機及零錢，就可以在爬山過程中輕巧登頂。

圖 / 有.設計 uDesign 提供