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迷你包組合又來了！香奈兒工坊系列全新上市
香奈兒在2020年推出了2019/20工坊系列的黑色迷你包組合，一次網羅迷你款的Classic、2.55包、Boy Chanel和Gabrielle包，可愛尺寸超討喜！之後陸續打造了粉紅、白色組合，是很多人心中的夢幻收藏品項。隨著2021/22工坊系列今日正式上市，香奈兒再度推出了全新的迷你包組合，這次徹底將工坊系列的設計風格融入，增添更濃厚的工藝魅力。
這次香奈兒新推出的2021/22工坊系列的迷你包組合，以經典的黑色菱格紋皮箱（可上鎖）盛裝，而裡頭的迷你包分別是Classic、2.55、Boy Chanel和19包，另外附上一個外盒鑰匙小包。這次所有迷你包款都不像之前只是單純以最原始的面貌縮小尺寸，而是結合本季2021/22工坊系列藝術總監維吉妮維婭 (Virginie Viard)著重的工坊細節，亮片、珠飾、金屬釦等充分表現出香奈兒旗下Lesage刺繡、Desrues珠寶配飾等工坊的高超技術，在裝飾細節上也呼應了當初發表此系列的場地—Le 19M的建築風格。
此外，這次也是19包首次被收錄在這個迷你組合中。
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